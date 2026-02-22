للمرة الأولى.. ظهور إكسبنج G02 الكبيرة في الصين قبل طرحها رسميا

ظهرت للمرة الأولى سيارة G02 المرتقبة من شركة إكسبنج خلال اختبارات ميدانية في الصين، قبل الإعلان الرسمي عنها، ما أتاح لمحة مبكرة عن طراز كروس أوفر كهربائي كبير ينتظر أن ينضم إلى تشكيلة الشركة، ووفق المعطيات الأولية، يرجح أن تمثل G02 نسخة أصغر من الطراز GX الذي كشفت الشركة عن صوره الرسمية مؤخرا، مع احتمالات تقديمها بخيارين للدفع: كهربائي بالكامل (BEV) ومدى ممتد (EREV).

النسخة التي ظهرت على الطرق العامة من إكسبنج G02 كانت مغطاة بتمويه كثيف، لكن ذلك لم يمنع من ملاحظة بعض عناصر التصميم الأساسية، فقد بدت الواجهة الأمامية مغلقة على النمط المعتاد للسيارات الكهربائية، مع فتحة تهوية نشطة مدمجة في الصادم، بينما تموضع المصابيح الأمامية في الجزء السفلي، في أسلوب قريب من هوية GX، كما ظهرت مصابيح تجريبية نهارية وخلفية، ما يشير إلى أن النموذج لا يزال في مراحل التطوير.

التقديرات المتداولة تشير إلى طول يقترب من خمسة أمتار للسيارة إكسبنج G02، ما يضع السيارة ضمن فئة الكروس أوفر كبيرة الحجم، ومن السمات الظاهرة أيضا سقف مائل بشكل خفيف، وجناح خلفي، ومقابض أبواب مدمجة لتحسين الانسيابية، في الخلف جاء التصميم بسيطا مع صادم خالي من التعقيد، فيما تم تثبيت المرايا الجانبية على الأبواب.

تقنيا، لا تبدو السيارة مزودة بمستشعر LiDAR، في خطوة تعكس توجه الشركة للاعتماد على منظومات رؤية قائمة على الكاميرات والبرمجيات الذكية، بهدف خفض التكاليف وتعزيز قدرات التعلم عبر البيانات، هذا النهج بات سمة واضحة في أحدث طرازات العلامة.

من حيث التموضع، يتوقع أن تطرح G02 كخيار أصغر وأكثر عملية مقارنة بـ GX، مع خمسة مقاعد وتصميم متقارب، ويرى متابعون أن ملامحها قد تستهدف منافسة طرازات فاخرة بتوجه تصميمي مشابه لسيارات لاند روفر، خصوصا الفئة التي تجسدها رينج روفر سبورت.

أما السعر المتوقع، فتشير تقديرات غير رسمية إلى نطاق يتراوح بين 43 ألفا و58 ألف دولار، بانتظار الكشف النهائي عن المواصفات والأسعار الرسمية.