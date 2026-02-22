قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عناصر الخدمة السرية ينهون حياة رجل حاول اقتحام منتجع ترامب في فلوريدا
مسئول سابق في الـ CIA: الضربة الأميركية على إيران قد تكون خلال 48 ساعة
رامز جلال ساخرا من مصطفى غريب: تباع على تريلا.. وشنبه زي جناحات الطيارة
رامز جلال عن مصطفى غريب: بينافس بيومي فؤاد .. وشيطان الفلوس غواه
فايننشال تايمز: إيران وقعت صفقة مع روسيا لشراء آلاف الصواريخ المحمولة
البرلمان التركي: نبذل جهودا دبلوماسية مكثفة لمنع أي هجوم على إيران
عراقجي: إيران لها الحق في الدفاع عن نفسها إذا تعرضت لهجوم أمريكي
مواعيد البنك الأهلي في رمضان.. متى تغلق الفروع؟
صلاة التراويح في رمضان هل هي 8 ركعات أم 20؟.. اعرف كيف أداها النبي
بعائد يصل لـ 22%.. أفضل شهادات البنك الأهلي الجديدة في 2026.. وخبير يعلق
تشكيل قمة توتنهام وأرسنال في الدوري الإنجليزي
وزير التعليم العالي: قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة
أخبار البلد

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد غالي

تستمر أسعار الذهب اليوم، الأحد، في مصر بتصدر مؤشرات البحث واهتمام المتابعين، في ظل تحركات سعرية يشهدها المعدن الأصفر على المستويين المحلي والعالمي.

سعر الذهب

ما يدفع الراغبين في الشراء أو الاستثمار إلى متابعة التحديثات اليومية داخل محلات الصاغة، باعتباره من أهم الملاذات الآمنة للحفاظ على قيمة المدخرات في أوقات التقلبات الاقتصادية.

 

أسعار الذهب اليوم في مصر

تتأثر أسعار الذهب في السوق المحلية بشكل مباشر بالتغيرات التي تطرأ على السعر العالمي، خاصة سعر الأونصة بالدولار في البورصات الدولية، وهو ما ينعكس بصورة فورية على حركة البيع والشراء داخل محلات الصاغة بمختلف المحافظات.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

عيار الذهب    سعر البيع    سعر الشراء
عيار 24    7920 جنيها    7865 جنيها
عيار 22    7260 جنيها    7210 جنيهات
عيار 21    6930 جنيها    6880 جنيها
عيار 18    5940 جنيها    5895 جنيها
عيار 14    4620 جنيها    4585 جنيها
عيار 12    3960 جنيها    3930 جنيها 
الأونصة    246340 جنيها    244560 جنيها
الجنيه الذهب    55440 جنيها    55040 جنيها 
الأونصة بالدولار   5098.51 دولار.

سعر الذهب


سعر الذهب في السوق المحلية 

يرتبط تسعير الذهب في مصر ارتباطا وثيقا بحركة الأسواق العالمية، إذ تؤثر التغيرات في سعر الأونصة عالميا وتحركات سعر صرف الدولار بشكل مباشر على الأسعار المحلية، ما يؤدي إلى تغيرات مستمرة صعودا وهبوطا وفقا لاتجاهات 
التداول الدولية.

وتشير مؤشرات الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة إلى اتجاه يميل نحو الارتفاع، مدفوعا باستمرار التحديات الاقتصادية العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، مع توقعات بإمكانية تسجيل مستويات سعرية جديدة في السوق المحلي حال استمرار صعود الأونصة العالمية.

سعر الذهب اليوم عالميا

عالميا، شهدت أسعار المعادن النفيسة تراجعا خلال تداولات محدودة، في ظل غياب عدد من المتعاملين في آسيا بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة، إلى جانب إغلاق السوق في الولايات المتحدة.

وتراجع سعر الذهب بنسبة 0.9% ليستقر قرب مستوى 5000 دولار للأونصة، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 2.4% في جلسة سابقة، مدعوما ببيانات أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% خلال يناير.

سعر الذهب الان سعر الذهب الذهب سعر ذهب عيار21 سعر الذهب اليوم

