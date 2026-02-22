سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

تستمر أسعار الذهب اليوم، الأحد، في مصر بتصدر مؤشرات البحث واهتمام المتابعين، في ظل تحركات سعرية يشهدها المعدن الأصفر على المستويين المحلي والعالمي.

سعر الذهب

ما يدفع الراغبين في الشراء أو الاستثمار إلى متابعة التحديثات اليومية داخل محلات الصاغة، باعتباره من أهم الملاذات الآمنة للحفاظ على قيمة المدخرات في أوقات التقلبات الاقتصادية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

تتأثر أسعار الذهب في السوق المحلية بشكل مباشر بالتغيرات التي تطرأ على السعر العالمي، خاصة سعر الأونصة بالدولار في البورصات الدولية، وهو ما ينعكس بصورة فورية على حركة البيع والشراء داخل محلات الصاغة بمختلف المحافظات.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء

عيار 24 7920 جنيها 7865 جنيها

عيار 22 7260 جنيها 7210 جنيهات

عيار 21 6930 جنيها 6880 جنيها

عيار 18 5940 جنيها 5895 جنيها

عيار 14 4620 جنيها 4585 جنيها

عيار 12 3960 جنيها 3930 جنيها

الأونصة 246340 جنيها 244560 جنيها

الجنيه الذهب 55440 جنيها 55040 جنيها

الأونصة بالدولار 5098.51 دولار.

سعر الذهب



سعر الذهب في السوق المحلية

يرتبط تسعير الذهب في مصر ارتباطا وثيقا بحركة الأسواق العالمية، إذ تؤثر التغيرات في سعر الأونصة عالميا وتحركات سعر صرف الدولار بشكل مباشر على الأسعار المحلية، ما يؤدي إلى تغيرات مستمرة صعودا وهبوطا وفقا لاتجاهات

التداول الدولية.

وتشير مؤشرات الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة إلى اتجاه يميل نحو الارتفاع، مدفوعا باستمرار التحديات الاقتصادية العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، مع توقعات بإمكانية تسجيل مستويات سعرية جديدة في السوق المحلي حال استمرار صعود الأونصة العالمية.

سعر الذهب اليوم عالميا

عالميا، شهدت أسعار المعادن النفيسة تراجعا خلال تداولات محدودة، في ظل غياب عدد من المتعاملين في آسيا بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة، إلى جانب إغلاق السوق في الولايات المتحدة.

وتراجع سعر الذهب بنسبة 0.9% ليستقر قرب مستوى 5000 دولار للأونصة، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 2.4% في جلسة سابقة، مدعوما ببيانات أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% خلال يناير.