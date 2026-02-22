قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لمتابعة الإلتزام بالأسعار.. محافظ الشرقية يتفقد معرض “أهلاً رمضان” بميدان التحرير

محمد الطحاوي

تفقد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية معرض “أهلاً رمضان” الرئيسي المقام بميدان التحرير بمدينة الزقازيق، بالتعاون بين الغرفة التجارية والمحافظة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويأتي المعرض تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، لسد احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وتفقد المحافظ المعرض المقام علي مساحة ٣٠٠ متراً، ويضم ١٤ باكيه لمتابعة انتظام حركة البيع والشراء والوقوف على مدي توافر وجودة السلع الأساسية بالكميات والأسعار التنافسية ومدي إلتزام العارضين بنسب التخفيضات المقررة ، بما يحقق الإستفادة المباشرة للمواطنين.

وخلال جولته، اطمأن المحافظ على تنوع السلع المطروحة ما بين السلع التموينية والأساسية واللحوم والدواجن وياميش رمضان ومنتجات الألبان.

وطالب المحافظ بضرورة الحفاظ على جودة المنتجات المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية مع الإعلان الواضح عن الأسعار ونسب الخصم بما يحقق الشفافية ويضمن حصول المواطنين على السلع بأسعار مخفضة.

كما حرص المحافظ على الاستماع إلى آراء المواطنين المترددين على المعرض حول مستوى الأسعار وجودة السلع ومدى توافر احتياجاتهم الأساسية موجهاً بتزويد المعرض بالسلع الغذائية الأساسية واللحوم.

كما أجري محافظ الشرقية اتصالاً هاتفياً مع المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية موجهاً بتشكيل لجان متابعه للمرور علي المعارض بكافه مراكز ومدن وأحياء المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالأسعار المخفضة لتحقيق الهدف الرئيسي من إقامة المعارض وهو عرض السلع بأسعار مخفضة عن السوق لتلبية احتياجات المواطنين ومواجهة جشع التجار.

من جانبهم، أعرب المواطنين عن امتنانهم للمحافظ عن تواجده وسطهم للتعرف على احتياجاتهم.. قائلاً : نحن هنا لخدمتكم ونبذل قصاري جهدنا لتوفير أفضل الخدمات إليكم.

وكلف المحافظ عمرو مصطفى رئيس حي أول الزقازيق برفع كافة الأشغالات بمحيط المعرض مشدداً على عدم عودتها مره أخرى لإيجاد السيولة المرورية أمام حركة السيارات والمارة.

