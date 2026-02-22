الأرصاد: طقس الغد بارد نهارا شديد البرودة ليلا والصغري بالقاهرة 11 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا طقس مائل للبرودة شمالآ دافئ جنوبا نهارآ، فيما يسودر ليلا طقس بارد إلى شديد البرودة على أغلب الأنحاء ليلا.

وبالنسبة للظواهر الجوية، فمن المتوقع أن تكون هناك فرص لأمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على كافة الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر والصحراء الغربية، وقد تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 2,5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 2,5 متر إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما حالة خليج السويس فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 19 11

العاصمة الادارية 18 10

6 اكتوبر 18 10

بنهــــا 19 11

دمنهور 19 10

وادى النطرون 20 11

كفر الشيخ 18 10

بلطيم 19 10

المنصورة 19 10

الزقازيق 20 10

شبين الكوم 18 11

طنطا 18 10

دمياط 20 13

بورسعيد 19 14

الإسماعيلية 20 12

السويس 19 12

العريش 18 10

رفح 18 09

رأس سدر 21 13

نخل 21 09

كاترين 18 04

الطور 21 12

طابا 18 10

شرم الشيخ 24 16

الغردقة 25 14

الاسكندرية 18 10

العلمين 17 10

مطروح 16 09

السلوم 17 09

سيوة 19 07

رأس غارب 22 14

سفاجا 25 15

مرسى علم 25 16

شلاتين 29 18

حلايب 27 20

أبو رماد 29 19

مرسى حميرة 28 18

أبــــــرق 29 17

جبل علبة 30 17

رأس حدربة 27 19

الفيوم 20 09

بني سويف 21 08

المنيا 21 08

أسيوط 22 09

سوهاج 22 10

قنا 23 10

الأقصر 23 10

أسوان 24 11

الوادى الجديد 23 10

أبوسمبل 24 10

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى: -

العظمى الصغرى

مكة 34 21

المدينة 33 18

الرياض 30 13

المنامة 26 18

أبوظبى 29 19

الدوحة 30 18

الكويت 33 17

دمشق 19 04

بيروت 19 14

عمان 14 05

القدس 14 07

غزة 17 12

بغداد 26 12

مسقط 28 22

صنعاء 24 05

الخرطوم 34 17

طرابلس 17 11

تونس 19 10

الجزائر 17 06

الرباط 22 08

نواكشوط 35 21

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-

العظمى الصغرى

أنقرة 09 03-

إسطنبول 12 04

إسلام آباد 26 12

نيودلهى 28 14

جاكرتا 31 24

بكين 07 05-

كوالالمبور 34 25

طوكيو 22 10

أثينا 14 06

روما 18 06

باريس 16 11

مدريد 18 04

برلين 08 04

لندن 14 09

مونتريال 02- 12-

موسكو 01- 05-

نيويورك 03 04-

واشنطن 04 05-

أديس أبابا 26 12