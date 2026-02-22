نائبة محافظ الشرقية تتابع العمل بالمركز التكنولوجي ومعرض أهلاً رمضان

تفقدت المهندسة لبنى عبدالعزيز نائبة محافظ الشرقية نطاق حي ثان الزقازيق، رافقها محمد أبو هاشم رئيس الحي، وذلك للإطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى الإلتزام بمعايير الأداء والإنضباط الإداري.

بدأت نائبة المحافظ جولتها بتفقد المركز التكنولوجي بحي ثان، حيث تابعت سير العمل داخل منظومة الشباك الواحد، واطلعت على معدلات الإنجاز في ملف التصالح على مخالفات البناء، مؤكدةً أهمية سرعة إنهاء الطلبات وفقًا للإجراءات القانونية المقررة، مع تيسير الخدمات للمواطنين وضمان الشفافية والدقة في التعامل مع الملفات.

كما حرصت نائبة المحافظ على تفقد الأعمال الجارية بمشروع إنشاء مبنى رئاسة الحي الجديد، للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الأداء، موجهةً بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد وتذليل أي معوقات لضمان انتظام سير العمل و دخول المبنى الخدمة في أقرب وقت لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر.

هذا وقد تضمنت جوله نائبة المحافظ زيارة تفقدية لمكتب صحة ثان الزقازيق، حيث اطمأنت على انتظام تقديم الخدمات الصحية، وتوافر الأدوية والمستلزمات اللازمة، مؤكدةً ضرورة الالتزام بمواعيد العمل الرسمية وجداول النوبتجيات، مع التشديد على حسن معاملة المترددين وتقديم أفضل الخدمات بأمانه ومسؤولية.

وفي السياق ذاته، توجهت نائبه المحافظ لتفقد معرض “أهلاً رمضان” بشارع الفتح بجوار مستشفى المبرة، للتأكد من توافر السلع الغذائية والمنتجات الأساسية بأسعار مناسبة وجودة ملائمة، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضبط الأسواق خلال شهر رمضان المبارك.

واختتمت نائبة المحافظة جولتها التفقدية بالمرور الميداني بعدد من الشوارع الرئيسية بنطاق الحي، شملت "منطقة القنطرة وشارع أبو نظارة ومحيط النجدة واتجاه موقف المنصورة"، للوقوف على مستوى النظافة العامة والتأكد من رفع كافة الإشغالات لتحقيق السيولة المرورية والانضباط بالشوارع.