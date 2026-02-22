أخبار توك شو|استقرار الذهب والطقس .. قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الشرقية من مدينة نابلس بالضفة الغربية

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، وتناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أخر أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد.. فيديو

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.

وعرضت القناة الأولى تقرير فيديو عن أسعار الذهب اليوم الاحد 22-2-2026.

سعر الذهب اليوم الأحد

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5922 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6910 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7897 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 55280 جنيها.

خلى بالك من هذه العادات..جمال شعبان يحذر من سوء استغلال الصيام

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لـ معهد القلب القومي، أن جميع المواطنين يشعرون بفرح كبير في شهر رمضان المبارك، لأنه موسم سنوي يجتمع فيه أفراد الأسرة على مائدة واحدة.

وأضاف الدكتور جمال شعبان، خلال تقديمه برنامجه «حتى يتبين»، أن رمضان له فوائد اجتماعية، إلى جانب فوائده الصحية والنفسية والإيمانية، موضحًا أن الالتزام يزداد لدى كثير من الناس خلال هذا الشهر الكريم.

حالة الطقس اليوم الأحد 22 فبراير 2026 رابع أيام رمضان

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات الطقس لليوم الأحد 22 فبراير 2026، الذي يتوافق مع رابع أيام شهر رمضان، مشيرة إلى أجواء باردة إلى شديدة البرودة في ساعات الصباح، تليها أجواء دافئة نهارًا، ثم تعود درجات الحرارة للانخفاض مع غروب الشمس ليلاً، ليصبح الطقس باردًا إلى شديد البرودة.

الظواهر الجوية المتوقعة:

شبورة مائية كثيفة: ستكون موجودة من الساعة 4 صباحًا وحتى 9 صباحًا، وستؤثر على مناطق القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، ووسط سيناء، بالإضافة إلى شمال الصعيد.

وصف النبي بالسلفي ونسبوا إلى الله ما لا يليق.. أحمد كريمة يكشف سر العداء مع السلفية

تشهد القاءات الأخيرة لـ الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، هجوم شديد على التيار السلفي، وكشف الدكتور أحمد كريمة، سبب العداء بينه وبين التيار السلفي يعود حسب قوله إلى موقفه من بعض التيارات التي يرى أنها خرجت عن صحيح منهج الإسلام.

وأضاف أحمد كريمة خلال حواره ببرنامج " لازم يتشاف" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن رؤيته تجاه ما وصفهم بـ«الخوارج» ومنهم متسلفة، وإخوان، ودواعش تنطلق من كونه مسلمًا مطالبًا بالحفاظ على القواعد العملية للدين، معتبرًا أن ذلك من مهام أهل العلم.

قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الشرقية من مدينة نابلس بالضفة الغربية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الشرقية من مدينة نابلس بالضفة الغربية.

نقلت قناة فوكس نيوز الأمريكي عن مبعوث ترامب، ويتكوف قوله أنه باستخدام الأموال التي أعلن الرئيس ترامب تخصيصها لغزة ستكون هناك مشاريع إسكان ونقل جماعي.

«صباح البلد» يستعرض مقال إلهام أبو الفتح تحت عنوان الوزيرة راندا المنشاوي

استعرض برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، مقالًا مهمًا للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، تحت عنوان «الوزيرة راندا المنشاوي» وجاء كالتالي:

كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا جميعًا بالخير والطمأنينة

متحدث الوزراء: تقييم أداء المحافظين يركز على الخدمات والتعديات الزراعية ورضا المواطنين

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع مجلس المحافظين بتشكيله الجديد، الذي عُقد أمس، ركّز على تفعيل توجيهات رئيس الجمهورية، ووضع آليات واضحة لرفع كفاءة الأداء بالمحافظات، لا سيما فيما يتعلق بالخدمات الأساسية وملف التعديات على الأراضي الزراعية.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان باسم طبانة ومروة فهمي، أن الاجتماع، الذي جاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، شدد على ضرورة أن يحدد كل محافظ ثلاث أولويات عاجلة داخل نطاق محافظته، مع إعداد خطة تحرك واضحة وجدول زمني محدد لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

أفضل طريقة صحية للإفطار في رمضان.. استشاري تغذية ومناعة توضح

في رمضان، يُعتبر الإفطار جزءًا مهمًا من الروتين اليومي للمسلمين، حيث يتطلع الكثيرون للحصول على تجربة إفطار صحية ومتوازنة بعد صيام يوم طويل.

وفي هذا السياق، كشفت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية والمناعة، في حديثها لبرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، عن أهم النصائح للإفطار الصحي في شهر رمضان.