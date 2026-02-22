صعود أسعار الذهب اليوم الأحد.. ومفاجأه في ثمن الجنيه

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا بنسبة 3.1% خلال الأسبوع الماضي، محققة مكاسب تجاوزت 200 جنيه للجرام، بدعم من التوترات الجيوسياسية.

وفي السياق ذاته، شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تحركات تدريجية نحو الارتفاع، إلا أنها جاءت بوتيرة هادئة وضمن نطاق محدود، دون قفزات حادة.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم الأحد 22 فبراير 2026، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 5109 دولارات للأوقية.



سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5931 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6920 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7909 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 55.360 ألف جنيه.