وزير التعليم العالي: قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات بتعيين قيادات جامعية جديدة بعدد من الجامعات المصرية.
وجاءت القرارات على النحو التالي:
• الدكتور أيمن عبد المجيد أحمد عبد العال، رئيسًا لجامعة العريش.
• الدكتور ناصر محمد عبد البارى العجيزى، رئيسًا لجامعة مدينة السادات.
وتضمنت القرارات تعيين عمداء كليات بعدد من الجامعات، وذلك على النحو التالي:
• الدكتورة وسام محمد أحمد نصر، عميدًة لكلية الإعلام، جامعة القاهرة.
• الدكتورة رانيا محمد عبد الله غريب، عميدًة لكلية علوم الرياضة للبنات، جامعة الزقازيق.
• الدكتور أحمد محمد أحمد أبو ريه، عميدًا لكلية الآداب، جامعة الفيوم.
• الدكتورة سمر مصطفى كمال يوسف علي، عميدًة لكلية السياحة والفنادق، جامعة المنيا.
• الدكتور محمد نصر الدين ثابت حمدون، عميدًا لكلية الطب البشري، جامعة سوهاج.
• الدكتور محمود محمد أحمد السيد، عميدًا لكلية الصيدلة، جامعة سوهاج.
• الدكتور صبري توفيق همام أبو العلا، عميدًا لكلية الألسن، جامعة سوهاج.
• الدكتور رأفت شيبت الحمد بهيج خلف الله، عميدًا لكلية الزراعة، جامعة قنا.