عناصر الخدمة السرية ينهون حياة رجل حاول اقتحام منتجع ترامب في فلوريدا
مسئول سابق في الـ CIA: الضربة الأميركية على إيران قد تكون خلال 48 ساعة
رامز جلال ساخرا من مصطفى غريب: تباع على تريلا.. وشنبه زي جناحات الطيارة
رامز جلال عن مصطفى غريب: بينافس بيومي فؤاد .. وشيطان الفلوس غواه
فايننشال تايمز: إيران وقعت صفقة مع روسيا لشراء آلاف الصواريخ المحمولة
البرلمان التركي: نبذل جهودا دبلوماسية مكثفة لمنع أي هجوم على إيران
عراقجي: إيران لها الحق في الدفاع عن نفسها إذا تعرضت لهجوم أمريكي
مواعيد البنك الأهلي في رمضان.. متى تغلق الفروع؟
صلاة التراويح في رمضان هل هي 8 ركعات أم 20؟.. اعرف كيف أداها النبي
بعائد يصل لـ 22%.. أفضل شهادات البنك الأهلي الجديدة في 2026.. وخبير يعلق
تشكيل قمة توتنهام وأرسنال في الدوري الإنجليزي
وزير التعليم العالي: قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير التعليم العالي: قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات بتعيين قيادات جامعية جديدة بعدد من الجامعات المصرية.

وجاءت القرارات على النحو التالي:

• الدكتور أيمن عبد المجيد أحمد عبد العال، رئيسًا لجامعة العريش.

• الدكتور ناصر محمد عبد البارى العجيزى، رئيسًا لجامعة مدينة السادات.

وتضمنت القرارات تعيين عمداء كليات بعدد من الجامعات، وذلك على النحو التالي:

• الدكتورة وسام محمد أحمد نصر، عميدًة لكلية الإعلام، جامعة القاهرة.

• الدكتورة رانيا محمد عبد الله غريب، عميدًة لكلية علوم الرياضة للبنات، جامعة الزقازيق.

• الدكتور أحمد محمد أحمد أبو ريه، عميدًا لكلية الآداب، جامعة الفيوم.

• الدكتورة سمر مصطفى كمال يوسف علي، عميدًة لكلية السياحة والفنادق، جامعة المنيا.

• الدكتور محمد نصر الدين ثابت حمدون، عميدًا لكلية الطب البشري، جامعة سوهاج.

• الدكتور محمود محمد أحمد السيد، عميدًا لكلية الصيدلة، جامعة سوهاج.

• الدكتور صبري توفيق همام أبو العلا، عميدًا لكلية الألسن، جامعة سوهاج.

• الدكتور رأفت شيبت الحمد بهيج خلف الله، عميدًا لكلية الزراعة، جامعة قنا.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

