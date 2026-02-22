وزير التعليم العالي: قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

الأحد 22/فبراير/2026 - 05:44 م 2/22/2026 5:44:57 PM

أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات بتعيين قيادات جامعية جديدة بعدد من الجامعات المصرية.

وجاءت القرارات على النحو التالي:

• الدكتور أيمن عبد المجيد أحمد عبد العال، رئيسًا لجامعة العريش.

• الدكتور ناصر محمد عبد البارى العجيزى، رئيسًا لجامعة مدينة السادات.

وتضمنت القرارات تعيين عمداء كليات بعدد من الجامعات، وذلك على النحو التالي:

• الدكتورة وسام محمد أحمد نصر، عميدًة لكلية الإعلام، جامعة القاهرة.

• الدكتورة رانيا محمد عبد الله غريب، عميدًة لكلية علوم الرياضة للبنات، جامعة الزقازيق.

• الدكتور أحمد محمد أحمد أبو ريه، عميدًا لكلية الآداب، جامعة الفيوم.

• الدكتورة سمر مصطفى كمال يوسف علي، عميدًة لكلية السياحة والفنادق، جامعة المنيا.

• الدكتور محمد نصر الدين ثابت حمدون، عميدًا لكلية الطب البشري، جامعة سوهاج.

• الدكتور محمود محمد أحمد السيد، عميدًا لكلية الصيدلة، جامعة سوهاج.

• الدكتور صبري توفيق همام أبو العلا، عميدًا لكلية الألسن، جامعة سوهاج.

• الدكتور رأفت شيبت الحمد بهيج خلف الله، عميدًا لكلية الزراعة، جامعة قنا.