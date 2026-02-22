قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قانتين لله.. آلاف المصلين يحيون الليلة الخامسة من رمضان في الجامع الأزهر
"صحاب الأرض" الحلقة 5.. حوار مؤثر بين منة شلبي وإياد نصار ودخول المساعدات المصرية غزة
وزير الري يشارك في احتفالية يوم النيل بـ جنوب السودان
جون هيلي: بريطانيا ستجعل 2026 عام نهاية الحرب الأوكرانية
مسلسل على قد الحب الحلقة الخامسة.. نيللي كريم تخوض رحلة علاجها النفسي
ماهر نقولا: النظام الإيراني يوجه رسائل مزدوجة للداخل والخارج في ظل تصاعد التوتر
القبض على سائق توك توك تعدى على طالب بالسب والضرب في الغربية
سائق تريلا والقبض بالدولار.. رامز جلال ينهال بالسخرية على مصطفى غريب
البنك المركزي يعلن توقعاته بشأن النمو خلال العام الجاري .. تفاصيل
بعد مقتل 13 جنديا.. تشاد تغلق معابرها الحدودية مع السودان
هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
برشلونة يقتنص صدارة الدوري الإسباني من ريال مدريد بالفوز على ليفانتي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عناصر الخدمة السرية ينهون حياة رجل حاول اقتحام منتجع ترامب في فلوريدا

عناصر الخدمة السرية تقتلون رجلاً حاول اقتحام منتجع ترامب في فلوريدا
عناصر الخدمة السرية تقتلون رجلاً حاول اقتحام منتجع ترامب في فلوريدا
ملك ريان

شهدت ولاية فلوريدا الأميركية حادثاً أمنياً لافتاً بعدما أعلنت جهاز الخدمة السرية الأميركي  مقتل رجل مسلح حاول اقتحام منتجع مار-أ-لاجو، المملوك للرئيس الأميركي  دونالد ترامب، في منطقة بالم بيتش بولاية فلوريدا.

ووفق بيان رسمي صادر عن الجهاز، فإن عناصر الحماية رصدوا الرجل عند إحدى بوابات المنتجع وهو يحمل سلاحاً نارياً من نوع بندقية صيد، إضافة إلى وعاء يحتوي على مادة قابلة للاشتعال، ما أثار مخاوف من نية تنفيذ هجوم تخريبي أو عمل عنيف داخل محيط المكان.

 وأوضح البيان أن المشتبه به لم يستجب للأوامر الصادرة بإلقاء السلاح والتراجع، الأمر الذي دفع العناصر الأمنية إلى إطلاق النار عليه، ما أسفر عن مقتله في موقع الحادث.

وأكدت الجهات المعنية أن الاستجابة كانت فورية وجاءت في إطار قواعد الاشتباك المعتمدة لحماية الشخصيات والمنشآت الحساسة، مشيرة إلى أن المنطقة تم تطويقها بالكامل عقب الحادث، وبدأت فرق التحقيق الفيدرالية إجراءاتها لمعرفة ملابسات الواقعة والدوافع المحتملة وراءها.

 وحتى اللحظة، لم يتم الكشف رسمياً عن هوية المهاجم أو خلفياته.

في سياق متصل، أوضح البيان أن دونالد ترامب لم يكن متواجداً في المنتجع وقت الحادث، إذ كان يقضي وقته في البيت الأبيض، كما أشير إلى أن زوجته ميلانيا ترامب كانت برفقته في ذلك التوقيت.

ويُعد منتجع مار-أ-لاجو من أبرز المواقع التي تحظى بإجراءات أمنية مشددة، نظرًا لارتباطه بالرئيس  وتحوله خلال فترات متعددة إلى مقر لإقامته واستقبال ضيوفه. 

وسبق أن شهد محيطه تشديدات إضافية في أوقات سابقة نتيجة تهديدات أمنية أو تحركات مشبوهة.

الحادث أعاد إلى الواجهة النقاش حول مستوى التهديدات التي قد تستهدف شخصيات سياسية بارزة في الولايات المتحدة، خاصة في ظل أجواء سياسية متوترة واقتراب استحقاقات انتخابية جديدة. 

وتستمر التحقيقات، شددت السلطات على أن الوضع بات تحت السيطرة، وأنه لا توجد مؤشرات حالية على وجود شركاء أو تهديدات إضافية مرتبطة بالواقعة

ترامب امريكا عاجل عواجل امريكاا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

تحديث بطاقة التموين أونلاين

لصرف 400 جنيه واستمرار الدعم.. خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين فوراً

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

صورة أرشيفية

عقد اختبار في "القراءة والكتابة" للطلاب من الثالث حتى السادس الابتدائي

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت وزيادات لفئات جديدة

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت .. وزيادات لفئات جديدة

ترشيحاتنا

ريجيم

ريجيم أول أسبوع رمضان.. بداية ذكية بدون حرمان

تورتة الكنافة بالفراولة

حلويات رمضان.. طريقة عمل تورتة الكنافة بالفراولة

الشمر

مشروب خارق لآلام القولون.. 5 أشخاص عليهم الحذر منه

بالصور

الشائعات تلاحق دينا الشربيني وآسر ياسين في اثنين غيرنا

اتنين غيرنا
اتنين غيرنا
اتنين غيرنا

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والتعديات والباعة الجائلين بميدان المحطة بالزقازيق

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

نائب محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الإبراهيمية والمركز التكنولوجي والمجزر الآلي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لمتابعة الإلتزام بالأسعار.. محافظ الشرقية يتفقد معرض “أهلاً رمضان” بميدان التحرير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

هدى الإتربي

نؤة وهي بتتحول .. هدى الإتربي تنشر فيديو جديدا من كواليس مسلسل مناعة

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد