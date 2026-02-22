عناصر الخدمة السرية ينهون حياة رجل حاول اقتحام منتجع ترامب في فلوريدا

شهدت ولاية فلوريدا الأميركية حادثاً أمنياً لافتاً بعدما أعلنت جهاز الخدمة السرية الأميركي مقتل رجل مسلح حاول اقتحام منتجع مار-أ-لاجو ، المملوك للرئيس الأميركي دونالد ترامب ، في منطقة بالم بيتش بولاية فلوريدا .

ووفق بيان رسمي صادر عن الجهاز، فإن عناصر الحماية رصدوا الرجل عند إحدى بوابات المنتجع وهو يحمل سلاحاً نارياً من نوع بندقية صيد، إضافة إلى وعاء يحتوي على مادة قابلة للاشتعال، ما أثار مخاوف من نية تنفيذ هجوم تخريبي أو عمل عنيف داخل محيط المكان.

وأوضح البيان أن المشتبه به لم يستجب للأوامر الصادرة بإلقاء السلاح والتراجع، الأمر الذي دفع العناصر الأمنية إلى إطلاق النار عليه، ما أسفر عن مقتله في موقع الحادث.

وأكدت الجهات المعنية أن الاستجابة كانت فورية وجاءت في إطار قواعد الاشتباك المعتمدة لحماية الشخصيات والمنشآت الحساسة، مشيرة إلى أن المنطقة تم تطويقها بالكامل عقب الحادث، وبدأت فرق التحقيق الفيدرالية إجراءاتها لمعرفة ملابسات الواقعة والدوافع المحتملة وراءها.

وحتى اللحظة، لم يتم الكشف رسمياً عن هوية المهاجم أو خلفياته.

في سياق متصل، أوضح البيان أن دونالد ترامب لم يكن متواجداً في المنتجع وقت الحادث، إذ كان يقضي وقته في البيت الأبيض ، كما أشير إلى أن زوجته ميلانيا ترامب كانت برفقته في ذلك التوقيت.

ويُعد منتجع مار-أ-لاجو من أبرز المواقع التي تحظى بإجراءات أمنية مشددة، نظرًا لارتباطه بالرئيس وتحوله خلال فترات متعددة إلى مقر لإقامته واستقبال ضيوفه.

وسبق أن شهد محيطه تشديدات إضافية في أوقات سابقة نتيجة تهديدات أمنية أو تحركات مشبوهة.

الحادث أعاد إلى الواجهة النقاش حول مستوى التهديدات التي قد تستهدف شخصيات سياسية بارزة في الولايات المتحدة، خاصة في ظل أجواء سياسية متوترة واقتراب استحقاقات انتخابية جديدة.

وتستمر التحقيقات، شددت السلطات على أن الوضع بات تحت السيطرة، وأنه لا توجد مؤشرات حالية على وجود شركاء أو تهديدات إضافية مرتبطة بالواقعة