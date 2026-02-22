قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

ألسن عين شمس تنظم ندوة حول الكتابة الأكاديمية والنشر الدولي

حسام الفقي

نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن بـ جامعة عين شمس ندوة علمية بعنوان «الكتابة الأكاديمية والنشر الدولي: المعايير والخطوات العملية»، وذلك تحت رعاية أ.د. محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، وأ.د. أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأ.د. يمنى صفوت القائم بتسيير أعمال عميدة الكلية.
جاء تنظيم الندوة من خلال مكتب النشر العلمي برئاسة أ.م.د. ريهام عامر، وحاضرت فيها أ.د. نهال ناجي أستاذ اللغويات بقسم اللغة الإنجليزية، حيث أكدت على أهمية النشر الدولي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتطوير البحث العلمي، وداعمًا رئيسيًا لرفع التصنيف الأكاديمي وتعزيز الحضور الدولي للجامعة.
واستعرضت الندوة أبرز الفهارس وقواعد البيانات العالمية، وفي مقدمتها Scopus، مع توضيح آليات البحث عن المجلات المفهرسة بها، وسبل التحقق من مصداقيتها ومعايير اعتمادها.
كما تناولت المحاضرة الخطوات العملية للنشر الدولي، بدءًا من اختيار المجلة المناسبة لطبيعة البحث وتخصصه، ومرورًا بمعايير الكتابة الأكاديمية وإعداد البحث وفق اشتراطات المجلات العلمية، وصولًا إلى مرحلة التحكيم العلمي وكيفية التعامل مع ملاحظات المحكمين وإجراء التعديلات المطلوبة حتى صدور قرار القبول والنشر.
وشهدت الندوة حضورًا واسعًا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وباحثي الماجستير والدكتوراه، وطلاب الدراسات العليا، في إطار حرص الكلية على دعم الباحثين وتعزيز قدراتهم في مجال النشر العلمي الدولي بما يسهم في الارتقاء بجودة الإنتاج البحثي وترسيخ ثقافة التميز الأكاديمي

