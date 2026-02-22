اتصالات مكثفة لوزير الخارجية للدفع بمسار التهدئة فى الشرق الأوسط

في إطار التوجيهات الرئاسية، واصل الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، اتصالاته المكثفة علي مدار اليومين الأخيرين مع كل من بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان، وعباس عراقجي وزير خارجية إيران، و رفائيل جروسى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، وذلك فى اطار المساعي لتحقيق التهدئة والتوصل لتسوية توافقية بشأن الملف النووى الايرانى.

وتناولت الاتصالات أهمية خفض التصعيد واحتواء التوتر المتصاعد في المنطقة، وتهيئة الأجواء لمواصلة المفاوضات بين الولايات المتحدة وايران والدفع نحو الحلول الدبلوماسية والسياسية، وتشجيع الأطراف على التوصل لتفاهمات توافقية تراعى جميع الشواغل، بما يسهم في تجنيب المنطقة مزيد من التصعيد والاحتقان.

وشدد الوزير عبد العاطى، فى اتصالاته على أهمية تخطى أى خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة فى تاريخ المنطقة، بما يضمن صون الأمن الإقليمي ويحقق مصالح شعوب المنطقة في الاستقرار والتنمية.

كما أكد وزير الخارجية ، أنه لا توجد حلول عسكرية لمختلف الأزمات والتحديات التي تواجه المنطقة، وأن المخرج الوحيد لضمان أمن واستقرار الإقليم يكمن في المسارات السياسية والدبلوماسية، مؤكدا أهمية تجنب الانزلاق نحو حالة من انعدام الامن والاستقرار.

وشدد الوزير عبد العاطى، أن مصر ستواصل اتصالاتها الدؤوبة وجهودها الصادقة مع الشركاء الإقليميين والجانبين الامريكى والايرانى للتوصل لتسوية سلمية تحقق مصالح الأطراف المعنية وتسهم فى مراعاة الشواغل ذات الصلة بالملف النووى الايرانى وتحقق الامن والاستقرار لشعوب المنطقة.