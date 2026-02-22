قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مؤسسة أبو العينين تنظم أكبر مائدة رمضانية في محافظة الجيزة
الشعب الجمهوري: رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B شهادة دولية على قوة الاقتصاد
دعاء الليلة الخامسة من شهر رمضان.. كلمات مباركة للرزق وقضاء الحاجة
مسلسل حد أقصى الحلقة الخامسة .. روجينا تطلب الطلاق من خالد كمال
اتصالات مكثفة لوزير الخارجية للدفع بمسار التهدئة فى الشرق الأوسط
رونالدو يتوشح المعلّمي في يوم التأسيس.. رسالة نجومية عالمية بملامح تراث الأحساء
علي جمعة لشاب انفرد في المعيشة عن والده: "ده استقلال نص كم".. فيديو
نيابة أمن الدولة العليا تفرج عن 28 من المحبوسين احتياطيا.. تفاصيل
بتوجيهات الإمام الأكبر.. طالب أزهري يؤم المصلين في صلاة التراويح بالجامع الأزهر |صور
تفقد منظومة K9 A1 EGY ومدرعات سينا.. وزير الإنتاج الحربي يتابع أحدث خطوط التصنيع
عراقجي: سنضرب القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط إذا هاجمتنا الولايات المتحدة
كل واحد فيهم عنده صفات قوية جدا| نجل محمد فاروق: معاملة والدي وجدي أكسبتني الثقة
أخبار العالم

فرناس حفظي

في إطار التوجيهات الرئاسية، واصل الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، اتصالاته المكثفة علي مدار اليومين الأخيرين مع كل من  بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان، وعباس عراقجي وزير خارجية إيران، و رفائيل جروسى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، وذلك فى اطار المساعي لتحقيق التهدئة والتوصل لتسوية توافقية بشأن الملف النووى الايرانى.

وتناولت الاتصالات أهمية خفض التصعيد واحتواء التوتر المتصاعد في المنطقة، وتهيئة الأجواء لمواصلة المفاوضات بين الولايات المتحدة وايران والدفع نحو الحلول الدبلوماسية والسياسية، وتشجيع الأطراف على التوصل لتفاهمات توافقية تراعى جميع الشواغل، بما يسهم في تجنيب المنطقة مزيد من التصعيد والاحتقان.

وشدد الوزير عبد العاطى، فى اتصالاته على أهمية تخطى أى خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة فى تاريخ المنطقة، بما يضمن صون الأمن الإقليمي ويحقق مصالح شعوب المنطقة في الاستقرار والتنمية.

كما أكد وزير الخارجية ، أنه لا توجد حلول عسكرية لمختلف الأزمات والتحديات التي تواجه المنطقة، وأن المخرج الوحيد لضمان أمن واستقرار الإقليم يكمن في المسارات السياسية والدبلوماسية، مؤكدا أهمية تجنب الانزلاق نحو حالة من انعدام الامن والاستقرار.

وشدد الوزير عبد العاطى، أن مصر ستواصل اتصالاتها الدؤوبة وجهودها الصادقة مع الشركاء الإقليميين والجانبين الامريكى والايرانى للتوصل لتسوية سلمية تحقق مصالح الأطراف المعنية وتسهم فى مراعاة الشواغل ذات الصلة بالملف النووى الايرانى وتحقق الامن والاستقرار لشعوب المنطقة.

