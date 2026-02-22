الرئيس السيسي يُكرم الفائزين بـ«دولة التلاوة» والمسابقة العالمية للقرآن ليلة 27 رمضان

أعلنت وزارة الأوقاف، عن أن الحفل الختامي للموسم الأول لبرنامج دولة التلاوة سيُقام في ليلة السابع والعشرين من رمضان، تزامنًا مع ليلة القدر، الليلة التي نزل فيها القرآن الكريم.

ويشهد الحفل أيضًا ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الثانية والثلاثين، التي يتفضل فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم الفائزين من مختلف دول العالم، فيكون ذلك مع تكريم نجوم دولة التلاوة من داخل مصر، في مشهد مهيب يجمع بين الاحتفاء بأهل القرآن عالميًا والاحتفاء بالمواهب المصرية الواعدة.

الترتيبات النهائية لتكريم الفائزين

وكشف الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن الترتيبات النهائية لختام الموسم الأول من برنامج «دولة التلاوة»، مؤكداً أن مصر تظل الحاضنة الأولى والمميزة للمواهب القرآنية محلياً ودولياً، حيث تقرر إقامة الاحتفالية الختامية مساء يوم 26 رمضان، الموافق لليلة السابع والعشرين (ليلة القدر).

5 متسابقين في المرحلة النهائية



وكان الدكتور أسامة الأزهر، وزير الأوقاف، أكد أن المنافسة وصلت إلى محطتها الأخيرة بوجود 5 متسابقين في المرحلة النهائية، حيث سيتم اختيار فائز في فئة التجويد، وفائز في الترتيل، بالإضافة إلى فائز ثالث يحدده تصويت الجمهور.

لجنة تحكيم المسابقة

ولضمان الشفافية، جرى تشكيل لجنة من خبراء القرآن الكريم تضم 9 أعضاء، تتولى مراجعة كافة تسجيلات المتسابقين الخمسة، على أن توضع أسماء الفائزين في أظرف مغلقة وتُعلن للشعب المصري خلال الحفل الذي سيتضمن فعاليات متعددة.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن الوزارة لن تكتفي بنجاح النسخة الحالية، بل ستبدأ فور انقضاء شهر رمضان المبارك في الترتيبات الخاصة بإطلاق الموسم الثاني من البرنامج، استكمالاً لدور مصر الريادي في رعاية الحناجر الذهبية.