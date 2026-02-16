9 أعضاء .. وزير الأوقاف يكشف معايير اختيار الفائزين بمسابقة« دولة التلاوة»

كشف الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن الترتيبات النهائية لختام الموسم الأول من برنامج «دولة التلاوة»، مؤكداً أن مصر تظل الحاضنة الأولى والمميزة للمواهب القرآنية محلياً ودولياً، حيث تقرر إقامة الاحتفالية الختامية مساء يوم 26 رمضان، الموافق لليلة السابع والعشرين (ليلة القدر).

وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن المنافسة وصلت إلى محطتها الأخيرة بوجود 5 متسابقين في المرحلة النهائية، حيث سيتم اختيار فائز في فئة التجويد، وفائز في الترتيل، بالإضافة إلى فائز ثالث يحدده تصويت الجمهور.

ولضمان الشفافية، جرى تشكيل لجنة من خبراء القرآن الكريم تضم 9 أعضاء، تتولى مراجعة كافة تسجيلات المتسابقين الخمسة، على أن توضع أسماء الفائزين في أظرف مغلقة وتُعلن للشعب المصري خلال الحفل الذي سيتضمن فعاليات متعددة.



كما أشار الأزهري إلى أن الوزارة لن تكتفي بنجاح النسخة الحالية، بل ستبدأ فور انقضاء شهر رمضان المبارك في الترتيبات الخاصة بإطلاق الموسم الثاني من البرنامج، استكمالاً لدور مصر الريادي في رعاية الحناجر الذهبية.