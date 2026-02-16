قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأكيدا لما نشره صدى البلد في حركة المحافظين.. رحيل 8 محافظين بينهم الجيزة والبحر الأحمر
وزير الشباب والرياضة يناقش استعدادات تنفيذ ماراثون المتحف الكبير
وكيل تشريعية النواب: الدولة تجدد التزامها الأصيل تجاه أسر الشهداء
الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط الجديد.. فيلسوف هندسة الأشغال العامة
القمة الإفريقية تشيد بقيادة الرئيس السيسي في ملفات تحقيق الأمن والاستقرار
تغليظ عقوبة التهرب.. أعضاء النواب: نؤيد تعديلات قانون الخدمة العسكرية
المفوضية الأوروبية: سنشارك في اجتماع مجلس السلام بواشنطن بصفة مراقب
المحكمة العليا: عدم دستورية انفراد رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات
تكريم أبو الغيط في الاحتفال باليوم العربي للاستدامة 2026
وزير الخارجية: مهتمون بتعزيز حضور الشركات المصرية في السوق الكينية
حزمة حماية بـ40 مليار جنيه لدعم 15 مليون أسرة | ومحلل: توسيع مظلة الدعم لهذه الفئات
وزارة الأوقاف تصدر ضوابط جديدة للاعتكاف بالمساجد خلال رمضان 2026| تعرف عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

9 أعضاء .. وزير الأوقاف يكشف معايير اختيار الفائزين بمسابقة« دولة التلاوة»

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
عبد الرحمن محمد

كشف الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن الترتيبات النهائية لختام الموسم الأول من برنامج «دولة التلاوة»، مؤكداً أن مصر تظل الحاضنة الأولى والمميزة للمواهب القرآنية محلياً ودولياً، حيث تقرر إقامة الاحتفالية الختامية مساء يوم 26 رمضان، الموافق لليلة السابع والعشرين (ليلة القدر).
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن المنافسة وصلت إلى محطتها الأخيرة بوجود 5 متسابقين في المرحلة النهائية، حيث سيتم اختيار فائز في فئة التجويد، وفائز في الترتيل، بالإضافة إلى فائز ثالث يحدده تصويت الجمهور. 

ولضمان الشفافية، جرى تشكيل لجنة من خبراء القرآن الكريم تضم 9 أعضاء، تتولى مراجعة كافة تسجيلات المتسابقين الخمسة، على أن توضع أسماء الفائزين في أظرف مغلقة وتُعلن للشعب المصري خلال الحفل الذي سيتضمن فعاليات متعددة.


كما أشار الأزهري إلى أن الوزارة لن تكتفي بنجاح النسخة الحالية، بل ستبدأ فور انقضاء شهر رمضان المبارك في الترتيبات الخاصة بإطلاق الموسم الثاني من البرنامج، استكمالاً لدور مصر الريادي في رعاية الحناجر الذهبية.

أسامة الأزهري دولة التلاوة ليلة القدر وزارة الأوقاف مسجد مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

الأهلي

أول رد من الأهلي على أحداث مباراة الجيش الملكي

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

الاهلي

أحمد الشناوي: يجب على الحكم أن يكتب في تقريره اعترافا بأنه أخطأ

شهر رمضان

هتفطر الساعة كام؟.. موعد أذان المغرب أول أيام شهر رمضان

إمام عاشور

سهام صالح: عجبني تجاهل جماهير الأهلي لاعتذار إمام عاشور

وداع محافظ مطروح للمواطنين

دموع وشكر ووداع .. نرصد اللحظات الأخيرة قبل إعلان حركة المحافظين الجديدة

ترشيحاتنا

الرئيس اللبنانى

عون: لم نعد قادرين على تحمل النزاعات.. ولا نريد إلا مصلحة شعبنا

المعبر

20 ألف مصاب وجريح فلسطيني في أمس الحاجة للوصول للأراضي المصرية لتلقي العلاج

مكتبة الإسكندرية

برعاية رئاسية.. تفاصيل جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للإبداع

بالصور

يقلل من الشعور بالعطش.. تعرف على فوائد السوبيا

يقلل من الشعور بالعطش..تعرف على فوائد السوبيا
يقلل من الشعور بالعطش..تعرف على فوائد السوبيا
يقلل من الشعور بالعطش..تعرف على فوائد السوبيا

طرق تحضير عصائر رمضانية

طرق تحضير عصائر رمضانية
طرق تحضير عصائر رمضانية
طرق تحضير عصائر رمضانية

انهيار ريم مصطفى في جنازة والدتها .. صور

جنازة والدة ريم مصطفي
جنازة والدة ريم مصطفي
جنازة والدة ريم مصطفي

عصبية مفرطة.. أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم

أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم
أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم
أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم

فيديو

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد