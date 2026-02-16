قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شعبة المحمول تقدم اقتراحا جديدا لحل أزمة الضريبة ومفاجأة بشأن الأسعار
محمد صلاح يتألق في أحدث ظهور عبر انستجرام.. شاهد
وزير الكهرباء يراجع مع رؤساء شركات التوزيع خطة العمل وتأمين التغذية في رمضان
الرئيس الألماني: يجب نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان
هل يجوز تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان؟.. الإفتاء تجيب
بشرى .. توجيهات رئاسية بزيادة الأجور والمعاشات تخفيفًا للأعباء المعيشية
محافظ أسيوط الجديد.. مسيرة أمنية وخبرة إدارية تتوج بتولي المسئولية التنفيذية
جنرال أمريكي: ترامب يقترب من اتخاذ قرار باستخدام القوة العسكرية ضد إيران
دينامو المبادرات التنموية.. الدكتور أحمد العدل نائبا لمحافظ القاهرة
مي سليم : دخلت فى حالة اكتئاب بسبب روج أسود.. خاص
من هو اللواء عمر محمود الشافعي الأكرت نائب محافظ القاهرة الجديد ؟
المهندس عمرو لاشين يؤدى اليمين الدستورية محافظاً لأسوان .. وأسامة رزق نائباً للمحافظ
محافظات

المهندس عمرو لاشين يؤدى اليمين الدستورية محافظاً لأسوان .. وأسامة رزق نائباً للمحافظ

محمد عبد الفتاح

أدى المهندس عمرو حلمى لاشين اليمن الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية محافظاً لأسوان خلفاً للواء دكتور إسماعيل كمال ، والذى تولى منصب محافظ جنوب سيناء ، وذلك ضمن حركة المحافظين التى أجريت اليوم الأربعاء ، كما أدى أسامة رزق اليمين الدستورية نائباً لمحافظ أسوان .

وأكد محافظ أسوان على أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال إجتماعه بالمحافظين الجدد ركزت على إعطاء الأولوية لتحسين مستوى معيشة المواطن ، وخاصة رفع كفاءة الخدمات العامة والبنية التحتية والمرافق ، مع التواصل الجماهيرى المباشر مع المواطنين ، بالإضافة إلى إستكمال مشروعات حياة كريمة ( 1 و 2 ) .

ولفت إلى أنه تم أيضاً التأكيد على ملفات إزالة التعديات والتصالح والتقنين والمتغيرات المكانية ، بالإضافة إلى الاهتمام بتحسين جودة الخدمات السياحية ، وتقديم المزيد من التسهيلات لجذب الإستثمارات على المستوى المحلى والدولى .

والجدير بالذكر أن المهندس عمرو حلمى لاشين تخرج من كلية التخطيط الإقليمى والعمرانى بجامعة القاهرة عام 1999 ، ويتمتع بخبرة واسعة فى مجالات التخطيط العمرانى والتنمية الحضرية والحوكمة والمشاركة المجتمعية ، وبدأ مسيرته المهنية بالعمل فى الوكالة الألمانية للتعاون الفنى (GIZ) حيث شارك فى تطوير منطقة بولاق الدكرور .

اليمن الدستورية

كما ساهم فى تصميم برنامج التنمية الحضرية بالمشاركة المجتمعية عام 2004 ، وتدرج فى المناصب وصولاً إلى منصب نائب محافظ أسوان ، وسبقها مستشار محافظ القليوبية لتطوير المناطق العشوائية .

كما أشرف على وحدات تطوير العشوائيات بمحافظتى القليوبية والجيزة ، وتولى إدارة برامج الحوكمة والمشاركة المدنية فى هيئة كير الدولية بمصر ، وأدار مشروعات إقليمية ممولة من البنك الدولى فى سبع دول عربية بين عامى 2012 و2016 ، إلى جانب قيادة ملفات الشراكة مع القطاعين العام والخاص ، والإبتكار المؤسسى ، وتحول الهيئة إلى مؤسسة مصرية .

وشغل منصب مدير برنامج الحوكمة والتشريعات والسياسات الحضرية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) فى مصر.

حيث قاد أنشطة ومشروعات ركزت على معالجة تحديات التحضر وتعزيز التنمية الإقتصادية المحلية وتمكين الإدارة المحلية ، وكان له دور بارز فى إعداد واعتماد السياسة الحضرية الوطنية لجمهورية مصر العربية فى أكتوبر 2023 ، إضافة إلى تطوير أدوات ومنهجيات وطنية مثل إعادة ترتيب الأراضى ، خطط التعافى الإقتصادى والإجتماعى للمدن بعد جائحة كورونا ، وإداة إدارة المخلفات الصلبة الذكية .

ويتمتع محافظ أسوان الجديد بعضوية عدد من الهيئات واللجان المحلية والدولية ، كما نفذ مهام إستشارية فى مصر والعالم العربى وإفريقيا وأوروبا فى مجالات الحوكمة والمساءلة الإجتماعية والتنمية الإقتصادية وريادة الأعمال .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

لوصفة لذيذة.. طريقة سهلة لعمل القرنبيط فى المنزل

يقلل من الشعور بالعطش.. تعرف على فوائد السوبيا

طرق تحضير عصائر رمضانية

انهيار ريم مصطفى في جنازة والدتها .. صور

