طرق تحضير عصائر رمضانية

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تبدأ كثير من الأسر في تجهيز عصائر رمضان لتوفير الوقت والجهد خلال أيام الصيام.

لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض الوصفات الطبيعية لتحضير عصائر رمضان.

التمرهندى

المقادير

نصف كوب تمرهندى(100 جم)

نصف كوب كركريه(100جم)

كوب الاربع سكر(150جم)

لتر ماء مغلى

طريقه التحضير

- فى اناء على النار نضع فى ماء مغلى تمرهندى وكركريه وسكرونقلبهم مع بعض ونسيبهم يغلوا مع بعض ونسيبه منقوع لمدة يوم كامل ونضربه فى الخلاط او بالهندبلندر ونصفى

- نصب التمرهندى فى برطمان بس لازم يبرد خالص الاول ونحتفظ بى فى المطبخ لحين الاستخدام, , وعند الاستخدام نضيف كوب على كل 5 كوب ماء مثلج

- ويقدم وبالف هنا وشفا

قمرالدين

المقادير

كوب وربع قمر الدين قطع(250 جم)

كوب الاربع سكر(150 جم)

ملعقه ماء زهر(25 جم)

لتر ماء مغلى

طريقه التحضير

- فى اناء على النار فى ماء مغلى قمر الدين وماء زهر وسكر ونقلبهم مع بعض ونسيبهم يغلوا مع بعض ونسيبه منقوع لمدة يوم كامل ونضربه فى الخلاط او بالهندبلندر ونصفى

- ونصبه فى زجاجه او برطمان محكم الاغلاق ونحتفظ بى فى المطبخ لحين الاستخدام, وعند الاستخدام نضيف كوب على كل 5 كوب ماء مثلج ونخلطهم مع بعض

- ويقدم وبالف هنا وشفا

العرقسوس

المقادير

كوب بودرة عرقسوس(200 جم)

نصف ملعقه بيكنج بودر(10 جم)

نصف كوب ماء مثلج(100 مل)

طريقه التحضير

فى بوله فيها بودره عرقسوس وبيكربونات الصوديوم ونقلبهم مع بعض ونضيف عليه ماء ونقلبهم مع بعض, ونجيب صينيه او صاج ونضع فى العرقسوس ونغطى ونسيبه فى المطبخ لمدة 5 ساعات, ونضعه فى كيس اونضعه فى برطمان محكم الاغلاق ونضعه فى المطبخ لحين الاستخدام

- وعند الاستخام نضع ملعقه على كوب ماء مثلج

- ويقدم وبالف هنا وشفا

الدوم

المقادير

كوب وربع دوم مجروش(250 جم)

كوب وربع سكر(250 جم)

لتر ماء مغلى

طريقه التحضير

- فى اناء على النار نضع فى ماء مغلى ودوم وسكرونقلبهم مع بعض ونسيبهم يغلوا مع بعض ونسيبه منقوع لمدة يوم كامل ونضربه فى الخلاط او بالهندبلندر ونصفى

- نصب الدوم فى برطمان بس لازم يبرد خالص الاول ونحتفظ بى فى المطبخ لحين الاستخدام, , وعند الاستخدام نضيف كوب على كل 5 كوب ماء مثلج

- ويقدم وبالف هنا وشفا

الخشاف

المقادير

نصف كوب زبيب(100 جم)

كوب الاربع تين مجفف قطع(150جم)

كوب الاربع مشمشيه مجفف قطع(150جم)

كوب الاربع قراصيا مجفف قطع(150جم)

لتر ماء مغلى

فانيليا

طريقه التحضير

- فى بوله نخلط تين وزبيب ومشمشيه وقراصيا وفانيليا وماء مغلى ونقلبهم مع بعض ونتركه منقوع لمدة ساعه

- ويقدم وبالف هنا وشفا