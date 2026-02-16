قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وكيل تشريعية النواب: الدولة تجدد التزامها الأصيل تجاه أسر الشهداء
الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط الجديد.. فيلسوف هندسة الأشغال العامة
القمة الإفريقية تشيد بقيادة الرئيس السيسي في ملفات تحقيق الأمن والاستقرار
تغليظ عقوبة التهرب.. أعضاء النواب: نؤيد تعديلات قانون الخدمة العسكرية
المفوضية الأوروبية: سنشارك في اجتماع مجلس السلام بواشنطن بصفة مراقب
المحكمة العليا: عدم دستورية انفراد رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات
تكريم أبو الغيط في الاحتفال باليوم العربي للاستدامة 2026
وزير الخارجية: مهتمون بتعزيز حضور الشركات المصرية في السوق الكينية
حزمة حماية بـ40 مليار جنيه لدعم 15 مليون أسرة | ومحلل: توسيع مظلة الدعم لهذه الفئات
وزارة الأوقاف تصدر ضوابط جديدة للاعتكاف بالمساجد خلال رمضان 2026| تعرف عليها
التضامن: بناء نموذج تعليم يابانيي في الحضانات من سن يوم إلى 4 سنوات
حصاد مشاركة مصر في القمة الأفريقية| القاهرة تستضيف لقاء تنسيقيا منصف العام
بالصور

طرق تحضير عصائر رمضانية

طرق تحضير عصائر رمضانية
طرق تحضير عصائر رمضانية
رنا عصمت

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تبدأ كثير من الأسر في تجهيز عصائر رمضان لتوفير الوقت والجهد خلال أيام الصيام. 

لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض الوصفات الطبيعية لتحضير عصائر رمضان.

أفضل المشروبات في رمضان وطرق تحضيرها.. اكتشف فوائدها الصحية

 

التمرهندى

المقادير

نصف كوب تمرهندى(100 جم)

نصف كوب كركريه(100جم)

كوب الاربع سكر(150جم)

لتر ماء مغلى

طريقه التحضير

- فى اناء على النار نضع فى ماء مغلى تمرهندى وكركريه وسكرونقلبهم مع بعض ونسيبهم يغلوا مع بعض ونسيبه منقوع لمدة يوم كامل ونضربه فى الخلاط او بالهندبلندر ونصفى

- نصب التمرهندى فى برطمان بس لازم يبرد خالص الاول ونحتفظ بى فى المطبخ لحين الاستخدام, , وعند الاستخدام نضيف كوب على كل 5 كوب ماء مثلج

- ويقدم وبالف هنا وشفا

قمرالدين

المقادير

كوب وربع قمر الدين قطع(250 جم)

كوب الاربع سكر(150 جم)

ملعقه ماء زهر(25 جم)

لتر ماء مغلى

طريقه التحضير

- فى اناء على النار فى ماء مغلى قمر الدين وماء زهر وسكر ونقلبهم مع بعض ونسيبهم يغلوا مع بعض ونسيبه منقوع لمدة يوم كامل ونضربه فى الخلاط او بالهندبلندر ونصفى

- ونصبه فى زجاجه او برطمان محكم الاغلاق ونحتفظ بى فى المطبخ لحين الاستخدام, وعند الاستخدام نضيف كوب على كل 5 كوب ماء مثلج ونخلطهم مع بعض

- ويقدم وبالف هنا وشفا

العرقسوس

المقادير

كوب بودرة عرقسوس(200 جم)

نصف ملعقه بيكنج بودر(10 جم)

نصف كوب ماء مثلج(100 مل)

طريقه التحضير

فى بوله فيها بودره عرقسوس وبيكربونات الصوديوم ونقلبهم مع بعض ونضيف عليه ماء ونقلبهم مع بعض, ونجيب صينيه او صاج ونضع فى العرقسوس ونغطى ونسيبه فى المطبخ لمدة 5 ساعات, ونضعه فى كيس اونضعه فى برطمان محكم الاغلاق ونضعه فى المطبخ لحين الاستخدام

- وعند الاستخام نضع ملعقه على كوب ماء مثلج

- ويقدم وبالف هنا وشفا

الدوم

المقادير

كوب وربع دوم مجروش(250 جم)

كوب وربع سكر(250 جم)

لتر ماء مغلى

طريقه التحضير

- فى اناء على النار نضع فى ماء مغلى ودوم وسكرونقلبهم مع بعض ونسيبهم يغلوا مع بعض ونسيبه منقوع لمدة يوم كامل ونضربه فى الخلاط او بالهندبلندر ونصفى

- نصب الدوم فى برطمان بس لازم يبرد خالص الاول ونحتفظ بى فى المطبخ لحين الاستخدام, , وعند الاستخدام نضيف كوب على كل 5 كوب ماء مثلج

- ويقدم وبالف هنا وشفا

الخشاف

المقادير

نصف كوب زبيب(100 جم)

كوب الاربع تين مجفف قطع(150جم)

كوب الاربع مشمشيه مجفف قطع(150جم)

كوب الاربع قراصيا مجفف قطع(150جم)

لتر ماء مغلى

فانيليا

طريقه التحضير

- فى بوله نخلط تين وزبيب ومشمشيه وقراصيا وفانيليا وماء مغلى ونقلبهم مع بعض ونتركه منقوع لمدة ساعه

- ويقدم وبالف هنا وشفا

