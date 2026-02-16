أول رد من الأهلي على أحداث مباراة الجيش الملكي

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب يدرس خلال الساعات الحالية التقدم باعتذار رسمي إلى الجيش الملكي، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة الفريقين في ختام دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن إدارة الأهلي ترفض أي سلوك يخرج عن الروح الرياضية أو يمس العلاقات الطيبة التي تربط النادي بالأندية الشقيقة في القارة الإفريقية، خاصة في ظل التاريخ الطويل من الاحترام المتبادل بين الأهلي والجيش الملكي في مختلف البطولات القارية.

وأضاف أن المجلس يدرس إصدار بيان رسمي خلال الفترة المقبلة للتأكيد على تقدير النادي الكامل للفريق المغربي وجماهيره، مع التشديد على التزام الأهلي الدائم بقيمه ومبادئه التي تقوم على الاحترام والانضباط، سواء داخل الملعب أو خارجه.

وأشار إلى أن إدارة النادي حريصة على احتواء الموقف سريعًا، حفاظًا على العلاقات القوية مع الأشقاء في المغرب، وتجنبًا لأي توترات قد تؤثر على مسيرة الفريق في الأدوار الإقصائية المقبلة من البطولة.

ومن المنتظر أن تحسم إدارة الأهلي موقفها النهائي خلال الساعات المقبلة، سواء بتوجيه اعتذار رسمي أو الاكتفاء ببيان توضيحي يؤكد عمق العلاقات بين الناديين، في إطار الحرص على استمرار الروح الرياضية التي تميز المنافسات الإفريقية.