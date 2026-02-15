15 %.. تطبيق الزيادة الجديدة لـ المعاشات في يوليو 2026

ينتظر 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات، والتي لم تحدد رسميا.

وقال مصدر مسؤول إن زيادة المعاشات الجديدة لم تحدد حتى الآن، وسيتم دراسة هذا الشأن بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ومجلس الوزراء.

وأضاف المصدر لـ " صدى البلد" أنه من المتوقع أن تطبق الزيادة الجديدة بنسبة 15% مع الموازنة الجديدة للسنة المالية فى شهر يوليو 2026 .

حرص الحكومة على أن يحصل أصحاب المعاشات على كامل استفادتهم

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد حرص الحكومة على أن يحصل أصحاب المعاشات على كامل استفادتهم من أي زيادات مالية أو حزم حماية اجتماعية جديدة تُقرّها الدولة في إطار برامج الدعم والتطوير الاقتصادي.

وأكد مدبولي، خلال مؤتمر صحفي ظهر اليوم الأحد، أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على إعداد وتطوير حزمة حماية اجتماعية تشمل زيادات في الرواتب والمعاشات ومزايا للأسر محدودة الدخل، وسيُعرض هذا الملف على الرئيس السيسي خلال الأيام المقبلة (في شهر رمضان).

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الخطط تأتي ضمن جهود أوسع للحكومة في دعم الفئات الأشد حاجة وتحسين مستوى معيشتهم، خصوصًا مع استعدادات شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن الاهتمام بفئة أصحاب المعاشات يأتي على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية.