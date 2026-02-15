قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

خده بالحضن.. استقبال خاص من الشناوي لرضا سليم لاعب الجيش الملكي

حمزة شعيب

شهدت أرضية استاد القاهرة الدولي، لقطة إنسانية مميزة قبل انطلاق مواجهة أمام في ختام دور المجموعات من بطولة موسم 2025-2026.

وذلك بعدما حرص محمد الشناوي، قائد الفريق الأحمر، على استقبال رضا سليم بحفاوة، حيث احتضنه بحرارة في مشهد نال تفاعل الجماهير داخل المدرجات.

ويُعد رضا سليم أحد الوجوه المعروفة لجماهير الأهلي، بعدما سبق له تمثيل القلعة الحمراء، قبل أن يعود لصفوف الجيش الملكي، لتجمعه المواجهة مجددًا بزملائه السابقين في أجواء ودية تعكس الروح الرياضية بين اللاعبين.

وعلى الصعيد الفني، أعلن الجهاز الفني للأهلي تشكيل الفريق للمباراة، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير
خط الدفاع: كوكا، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، محمد هاني
خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، محمد علي بن رمضان، طاهر محمد، أشرف بن شرقي
خط الهجوم: مروان عثمان

في المقابل، بدأ الجيش الملكي اللقاء بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: أحمد رضا التجناوتي
خط الدفاع: تو كارنيرو، فالو ميندي، يونس عبد الحميد، أنس باش
خط الوسط: عبد الفتاح حدراف، مروان لوادني، محمد ربيع حريمات، يوسف الفحلي
خط الهجوم: حمزة خابا، زين الدين دراك

ويدخل الأهلي المباراة متصدرًا مجموعته برصيد 9 نقاط، متقدمًا بفارق نقطة عن الجيش الملكي، ويسعى الفريق الأحمر لحسم الصدارة قبل انطلاق منافسات الدور ربع النهائي.

