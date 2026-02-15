الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

سجّلت Meta براءة اختراع لتقنية تتيح إنشاء نسخة رقمية ذكية تحاكي المستخدمين على منصاتها، بما يسمح بإدارة حساباتهم والتفاعل باسمهم، بل ومواصلة النشر بعد الوفاة.



وتعتمد التقنية على نموذج لغوي ضخم يُدرَّب على بيانات المستخدم ومنشوراته السابقة لفهم أسلوبه وسلوكه الرقمي بدقة، ما يمكّن النسخة من الرد على الرسائل والتعليق وحتى محاكاة المكالمات الصوتية والمرئية.



ورغم الجدل القانوني والأخلاقي الذي أثارته الفكرة، أكد متحدث باسم الشركة لموقع business insider أن تسجيل البراءة لا يعني وجود خطط فورية لتحويلها إلى منتج فعلي، مشيرًا إلى أن الأمر لا يزال في إطار البحث والتطوير.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي: