الخارجية ناعية مفيد شهاب: سخر علمه وخبرته للدفاع عن مصالح الدولة المصرية

ببالغ الحزن وعميق الأسى، يتقدم د.بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج وكافة العاملين بالوزارة، بخالص التعازي وصادق المواساة في وفاة الأستاذ الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي الأسبق ووزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم بعد مسيرة وطنية حافلة بالعطاء والإخلاص للوطن.

كان الفقيد أحد أبرز الفقهاء القانونيين في مصر، وعَلَمًا من أعلام القانون، حيث سخّر علمه وخبرته للدفاع عن مصالح الدولة المصرية وصون سيادتها، واضعًا نصب عينيه دائمًا حماية المصالح العليا للوطن في مختلف المحافل. وقد اضطلع بدور وطني بارز جنبًا إلى جنب مع رموز وزارة الخارجية والرموز الوطنية المصرية في ملف استرداد طابا (١٩٨٢-١٩٨٩)، مقدما إسهامات قانونية بارزة في معركة استرداد جزء من أرضنا الغالية.

تميّزت مسيرته المهنية والأكاديمية بالثراء والتنوع، سواء في مواقع المسؤولية التنفيذية التي تقلدها، أو من خلال عطائه العلمي والأكاديمي كأستاذ جامعي ورئيس أسبق لجامعة القاهرة، حيث أسهم في إعداد أجيال من القانونيين والباحثين، وظلت علاقته بوزارة الخارجية علاقة راسخة وقوية قائمة على التعاون والتقدير المتبادل في مختلف القضايا الوطنية، لا سيما ما يتعلق بالمسائل القانونية ذات الصلة بمصالح الدولة العليا.

وإذ تُقدر وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج تاريخه الوطني الحافل، فإنها تستذكر بكل الاعتزاز إسهاماته الجليلة في خدمة الوطن.

رحم الله الفقيد، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.