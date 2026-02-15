قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الأسيوطي» يثير الجدل: جينات وعبقرية حسن شحاتة تتجلي في شخصية معتمد جمال
تفاصيل استحداث وزارة الداخلية منصة التحقق البايومتري لتأمين البيانات.. فيديو
رئيس الوزراء يعلن حزمة الحماية الاجتماعية.. اليوم
كل سنجل يعمل الحركة دي| تامر حسني يشارك فيديو طريفًا «للسناجل» بمناسبة عيد الحب
تأييد ترامب يتراجع إلى 36%.. غضب شعبي في مينيسوتا بسبب سياسات الهجرة
إيران تتهم نانسي بيلوسي بدعوة «الإرهاب الاقتصادي» ضد المدنيين
حملة ترامب للترحيل الجماعي.. ارتفاع حاد في حالات احتجاز الأطفال المهاجرين
سعر الذهب اليوم الأحد 15-2-2026
يسرا تكشف أسرار علاقتها بوالدتها .. وهذه جوانب شخصية لم تُعرف من قبل
لأول مرة في مصر.. «الداخلية» تطلق منصة للتحقق البايومتري والمصادقة اللحظية| سامي عبدالراضي يكشف التفاصيل
بعد أزمة «البيضتين»| بشير التابعي لـ إبراهيم سعيد: حقك عليا أنا أسف.. أنت أخويا الصغير
مواعيد مباريات اليوم الأحد 15-2-2026 .. والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناقد رياضي يُثير الجدل: من مصلحة الأهلي إنه يخسر بُكره من الجيش الملكي لهذا السبب

الاهلي
الاهلي
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق الجيش الملكي المغربي في السادسة مساء غد الأحد على استاد القاهرة في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

الاهلي 

وكتب الناقد الرياضي خالد طلعت عبر فيس بوك "بيراميدز تصدر مجموعته ، والأهلي في حال تصدر مجموعته بكره هيكون عندهم مواجهات صعبة ونارية في ربع النهائي، الأهلي هيلاعب صن داونز أو الترجي أو نهضة بركان، وبيراميدز هيلاعب صن داونز أو الترجي أو الجيش الملكي.

وتابع: “أنا شايف إن من مصلحة الأهلي انه يخسر من الجيش الملكي بكره ويصعد تاني المجموعة ساعتها هيلاعب بيراميدز أو الهلال السوداني أو ستاد مالي ودول أسهل بكتير”

 وضمن الأهلي تأهله إلى دور ربع النهائي بدوري الأبطال بعد تصدر قمة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، فيما يبحث الفريق عن الصعود كأول المجموعة خلال مباراته المقبلة أمام الجيش الملكي

الاهلي الزمالك خالد طلعت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القبض على المتهمين

القبض على 3 متهمين في واقعة العثور على أجنة داخل جوال بالمنيا

كشف لغز العثور على أجنة داخل جوال

كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة

حزمة الحماية الاجتماعية

دعم ومساندة وتمكين.. ننشر ملامح الحزمة الاجتماعية الجديدة في رمضان| تفاصيل

مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

مدرب كايزر تشيفز: مشفتش نجم في الزمالك ومحبط للخسارة

سعر الذهب

أسعار الذهب| سعر عيار 18 اليوم 15-2-2026

الدواجن

الفراخ زادت 30 جنيه.. نقاش ساخن على الهواء بين نائب اتحاد منتجي الدواجن وجمعية مواطنون ضد الغلاء

القبض على طفل حاول بيع منتجات للسائحين بالبحر الأحمر دون مضايقتهم

تسليم طفل لأسرته لمحاولته بيع إكسسوارات للسائحين بالغردقة بشكل إلحاحي

حقيقة زيادة المعاشات في مارس 2026

هل توجد زيادة جديده بالمعاشات؟

ترشيحاتنا

ملتقى النحت

مُرحّبة بالفنانين الأجانب.. وزيرة الثقافة تتحدّث بـ 3 لغات في ختام ملتقى أسوان الدولي للنحت

عمر شريف

عمر شريف يكشف تفاصيل شخصيته في مسلسل «عين سحرية» | فيديو

ياسر جلال

بأجواء مبهجة.. ياسر جلال يروج لمسلسله الجديد بـ مين اللي ميحبش مودي

بالصور

راندا البحيري عن فوازير شبيك لبيك: هنجسد أدوار شخصيات فنية مشهورة| خاص

راندا البحيري
راندا البحيري
راندا البحيري

فيديو

ياسر جلال

بأجواء مبهجة.. ياسر جلال يروج لمسلسله الجديد بـ مين اللي ميحبش مودي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

المزيد