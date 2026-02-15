كل سنجل يعمل الحركة دي| تامر حسني يشارك فيديو طريفًا «للسناجل» بمناسبة عيد الحب

شارك الفنان تامر حسني متابعيه وجمهوره على مقطع فيديو طريف بمناسبة عيد الحب، عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشر تامر حسني فيديو على حسابه بموقع "فيسبوك "، وعلق عليه: "إهداء مني لكل هتعرفوا في الڤيديو، كل سنة وانتوا طيبين".

وظهر تامر حسني في الفيديو وسط أصدقائه، قائلا: "دخلت اللوكيشن لقيت السناجل زعلانين عادي محدش يعبرك بوردة مش مشكلة، كل سنجل يعمل الحركة دي ".

وظهر في الفيديو يهدي أحد الأشخاص يهدي تامر حسني وأصدقائه وردة بمناسبة عيد الحب، لكن في النهاية الفيديو ظهرت يد تامر الأخرى وسط ضحك أصدقائه.



ويحضر الفنان تامر حسني لعمل سينمائي جديد وأخر تلفزيوني حيث يعود بعد غياب 7 سنوات منذ آخر أعماله فرق توقيت.

وكشفت تامر حسني عن هذه المفاجأت من خلال تصريحات تلفزيونية له مؤكدا أنه يستعد لعرض مسلسل جديد بعد غياب عن الدراما 7 سنوات، بالإضافة إلى كتابة فيلم يعرض قريبًا في السينمات.

وقال تامر حسني في تصريحات تليفزيونية: في فيلم بيتكب ومسلسل جديد، لسه في مرحلة التحضير، إن شاء الله يعجب الجمهور.