هل يجوز صلاة قيام الليل قبل منتصف الليل؟ .. أمين الفتوى يجيب
تهديد صريح بإشعال المنطقة| «الديهي» يتهم رئيس وزراء إثيوبيا بالعقلية الاستعمارية
سعر أعلى عيار ذهب اليوم الأحد 15-2-2026
نقص عنصر غذائي واحد أثناء الحمل قد يُسبب سلسلة مشكلات صحية للأم والجنين |تفاصيل
مع تقلبات أمشير| استشاري حساسية يحذّر من موجات التراب ويقدّم نصائح مهمة
أقل سعر دولار اليوم الأحد 15-2-2026
رسالة جورجينا لـ كريستيانو رونالدو في عيد الحب أثارت الجدل | ماذا قالت؟
الأهلي هياخد الدوري وهو نايم في البيت .. اعرف السبب
المندوه: عقود احترافية لمن تم تصعيده للفريق الأول من شباب الزمالك
المدير العام للهلال السوداني: لا نخشى الأهلي وسنفوز عليه إذا واجهناه
رئيس وزراء الدنمارك: ترامب لا يزال يرغب في امتلاك جرينلاند
تهديد صريح بإشعال المنطقة| «الديهي» يتهم رئيس وزراء إثيوبيا بالعقلية الاستعمارية

انتقد الإعلامي نشأت الديهي التصريح الأخير لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والذي أشار فيه إلى أنه لن يتنازل عن وجود منفذ بحري لإثيوبيا على البحر الأحمر، وأن وصول بلاده إلى هذا المنفذ هو الضمانة الوحيدة لاستقرار القرن الإفريقي.

منفذ بحري على البحر الأحمر

وعلّق الديهي، خلال تقديم برنامجه بالورقة والقلم، المذاع على فضائية TEN، مساء السبت، قائلًا: «آبي أحمد بيهدد الأفارقة: لو موفرتوش منفذ بحري على البحر الأحمر، يبقى المنطقة هتولع».


وقال: «ما يقوله آبي أحمد بلطجة سياسية؛ هو يقول إنه يريد منفذًا على البحر بالقوة، ويبرر ذلك بأن إريتريا كانت جزءًا من إثيوبيا واستقلت نتيجة الحروب الأهلية والصراعات العِرقية».

تفخيخ القرن الإفريقي

وأضاف: «ما يطالب به آبي أحمد مخالف للقانون الدولي ويفتح بابًا للنزاع، فهو يدعو إلى إمبريالية إفريقية وتفخيخ القرن الإفريقي، بسبب إصراره على أن يكون لإثيوبيا منفذ على البحر الأحمر».

وتابع: «هذا التصريح غير موفق، وينمّ عن عقلية استعمارية لدى آبي أحمد، وهو أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا. آبي أحمد يعبث بالنار؛ ففكرة الحصول على منفذ بحري بالقوة تفتح الباب على مصراعيه لكل دولة حبيسة أن تحذو حذوه».

واستطرد قائلًا: «آبي أحمد خدع من منحوه جائزة نوبل للسلام، وأنا أتحدث للرئيس دونالد ترامب الذي كان يطمح في الجائزة، وأقول له: ليست من قدرك؛ لأنها مُنحت لأشخاص يشعلون الحروب مثل آبي أحمد، ولو كان الأمر بيدي لسحبت جائزة نوبل منه».

