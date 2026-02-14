قبل أيام من شهر رمضان.. نشأت الديهي يكشف هدية الرئيس السيسي للمصريين

كشف الإعلامي نشأت الديهي، تفاصيل اللقاء الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، مؤكدًا أن الاجتماع تناول ملفات الحماية الاجتماعية والدعم النقدي للمواطنين المستحقين.

وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، أن الرئيس وجّه بضرورة سرعة التحرك لتقديم دعم نقدي مباشر للفئات الأكثر احتياجًا، مع النظر في تبكير صرف مرتبات شهر فبراير، في ضوء الأعباء الواقعة على كاهل المواطنين، خاصة مع قرب شهر رمضان وما يرتبط به من طقوس وعادات اجتماعية يصعب الاستغناء عنها.

وأشار إلى أن الاجتماع شهد مناقشة تمويل المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إلى جانب مراجعة المؤشرات الأولية لموازنة عام 2026، وخطة زيادة المرتبات والدخول للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، فضلًا عن متابعة الرئيس لملف الضرائب وتطوير المنظومة الضريبية.

وأكد أن هذا اللقاء يُعد أول اجتماع يُعقد في قصر الاتحادية، ويعكس حجم المتابعة الدقيقة والرقابة المباشرة من الرئيس على أداء الحكومة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء سيعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا للإعلان رسميًا عن تفاصيل توجيهات الرئيس بشأن حزم الحماية الاجتماعية الجديدة.

وأضاف أن توقيت هذه الحزمة يعكس حرص القيادة السياسية على التخفيف عن المواطنين، ويؤكد شعور الرئيس بالمواطن المصري وتواصله مع ما يشغل باله من تحديات اقتصادية ومعيشية.