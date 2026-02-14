اتغير 3 مرات.. صحاب الأرض يثير جدلا في إسرائيل قبل عرضه في رمضان

سلطت يديعوت أحرونوت، الضوء على المسلسل المصري الجديد صحاب الأرض، المقرر عرضه في شهر رمضان، مشيرة إلى أنه أثار جدلًا واسعًا في إسرائيل قبل بدء بثه.

وأوضح التقرير، أن العمل غيّر اسمه 3 مرات قبل الاستقرار على عنوانه الحالي، وتدور أحداثه حول فريق طبي مصري يتوجه إلى غزة لتقديم المساعدة، في إطار إنساني تتخلله قصة حب تنشأ وسط ظروف معقدة.

ورصدت الصحيفة تباين ردود الفعل بين منتقدين لفكرة تجسيد أحداث مؤلمة دراميًا، وآخرين اعتبروا الدراما وسيلة لطرح روايات إنسانية مختلفة، مؤكدة أن الجدل يعكس حساسية الموضوع.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي: