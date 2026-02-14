قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أطلقها الرئيس السيسي.. أحمد موسى يتحدث عن الحزمة الاجتماعية الجديدة| بث مباشر
في العين وعلى الرأس.. أحمد موسى: يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات
أحمد موسى: الرئيس السيسي كلف الحكومة بزيادة المرتبات بداية من يوليو
المصري يتأهل لربع نهائي الكونفدرالية بعد الفوز على زيسكو الزامبي 2-0
متى أول يوم رمضان ؟
شهر رمضان فلكيا.. الهلال يولد مساء الأربعاء والمسلمون يؤدون التراويح
سعر ومواصفات سوإيست S08 في الإمارات.. صور
الأمم المتحدة: الفاشر وكردفان تشهدان انتهاكات مروعة وجرائم حرب
الخارجية: مصر تدعم تطبيق اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية لتعزيز التكامل والتبادل التجاري
تصدر المجموعة.. الزمالك يتأهل لربع نهائي الكونفدرالية بالفوز على كايزر تشيفز
وزير الخارجية: مصر تعمل مع الشركاء لدفع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع هبوب رياح مثيرة للرمال في هذه المناطق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

شهر رمضان فلكيا.. الهلال يولد مساء الأربعاء والمسلمون يؤدون التراويح

رؤية هلال شهر رمضان
رؤية هلال شهر رمضان
محمد شحتة

اقترب شهر رمضان المبارك، والذي من المقرر أن تستطلع دار الإفتاء رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء يوم الثلاثاء القادم 29 شعبان 1447 هـ، 17 فبراير 2026م.

شهر رمضان فلكيا

ووفقاً للحسابات الفلكية، فإن موعد شهر رمضان فلكيا من المقرر أن يكون يوم الخميس 19 فبراير 2026، وسيبقى الهلال الجديد لمدة 33 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة وفي القاهرة 37 دقيقة ويبقى في سماء باقي محافظات جمهورية مصر العربية لمدة تتراوح بين (34:37 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى لمدة تتراوح بين 20 و44 دقيقة ماعدا جاكرتا، حيث يغرب القمر قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة وبذلك تكون غرة شهر رمضان 1447 هجريا فلكيًا يوم الخميس 19 فبراير 2026.

ويؤدي المسلمون أول صلاة تراويح وفقا للحسابات الفلكية، مساء يوم الأربعاء القادم ليبدأوا الصيام مع فجر الخميس، إيذانًا ببدء الشهر الكريم، ليبدأ الصيام رسميًا مع فجر يوم الخميس، وسط أجواء روحانية خاصة يستعد لها المسلمون بالإقبال على الصلاة والدعاء وقراءة القرآن الكريم.

كيف نستقبل رمضان 2026

وأوصى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ونحن نستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك بأنه لابد أن تغير حياتك أيها المسلم وأن تحافظ على الذكر .

وأوضح «جمعة» عن كيف نستقبل رمضان 2026 م ؟ ، أن الذكر ينور القلوب ويغفر الذنوب ويستر العيوب ويؤكد علاقتك مع الله سبحانه وتعالى ، فكن من الذاكرين الله عز وجل كثيراً والذاكرات.

وأشار إلى أنه قال العلماء : "إذا فقد المسلم المربي المرشد فإنه مرشده الأعظم هو سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم - فيُكثر من الصلاة عليه "، ولا يقل ذلك عن ألف مرة في اليوم والليلة وهو أمر يسير بسيط جليل القدر .

وأضاف : كما وصف سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم - فقال : «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي المِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ العَظِيمِ» كلمتان مثل هذا ، ويسأل أُبي بن كعب سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم - : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أُكْثِرُ الصَّلاَةَ عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلاَتِي ؟ .

وتابع: فَقَالَ : « مَا شِئْتَ ». قُلْتُ : الرُّبُعَ. قَالَ : « مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ ». قُلْتُ : النِّصْفَ. قَالَ : « مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ ». قُلْتُ : فَالثُّلُثَيْنِ. قَالَ : « مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ ». قُلْتُ : أَجْعَلُ لَكَ صَلاَتِي كُلَّهَا. قَالَ : « إِذًا تُكْفَى هَمَّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ ».

وقال: فالهجوا بالصلاة على سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم - ليل نهار ، واستغفروا الله على الأقل في اليوم مائة مرة ، أسوة بالحبيب المصطفى -صلى الله عليه وسلم - الذي لم يفتر وإنما استغفر ربه من غين الأنوار التي أغلقت باب الخلق وإن كان باب الحق عنده مفتوح دائماً ، استغفروا ربكم توبوا إليه واذكروه في كل وقت وحين.

مواقيت الصلاة يوم 1 رمضان 2026

- موعد الإمساك: 4:56 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 5:06 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:33 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:09 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:20 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:45 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:03 مساءً.

شهر رمضان شهر رمضان فلكيا دار الإفتاء موعد شهر رمضان فلكيا أول صلاة تراويح كيف نستقبل رمضان 2026 رمضان 2026 مواقيت الصلاة يوم 1 رمضان 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس المحافظين

مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

ارشيفيه

حبس ممرض تعدى على مريضه باحدى مستشفيات الدقهلية

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

سعر الذهب الآن في مصر عيار 21 مفاجأة

مباراة الأهلى والجيش الملكى

موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

العثور على اجنة

وسط ظروف غامضة.. العثور على جوال بداخله أجنة صغار في المنيا

ترشيحاتنا

فريق قونيا سبور

آلانيا سبور يفوز علي قونيا بالدوري التركي

البنك الأهلي المصري وبنك مصر يخفضان فائدة الشهادات 1% دفعة واحدة| ملف

بنكا الأهلي ومصر يخفضان فائدة الشهادات 1% دفعة واحدة.. وخبير اقتصادي يعلق

فتاوى

فتاوى| هل ابتلاع البلغم يفطر الصائم ؟.. الإفتاء تجيب حكم أداء فدية الإفطار في رمضان عن الأم الفقيرة المريضة وإعطائها لها.. حكم الاحتفال بعيد الحب.. الإفتاء: يجوز بهذه الشروط

بالصور

إحالة أوراق المتهم بالتخلص من خالته وسرقتها لمفتى الجمهورية

ارشيفيه
ارشيفيه
ارشيفيه

طرق إزالة بقع الحبر من الملابس بسهولة.. حلول فعالة ومجربة

طرق إزالة بقع الحبر من الملابس
طرق إزالة بقع الحبر من الملابس
طرق إزالة بقع الحبر من الملابس

بأفكار بسيطة وغير مكلفة.. كيف تحتفل بعيد الحب 2026؟

وسائل بسيطة للاحتفال بعيد الحب 2026
وسائل بسيطة للاحتفال بعيد الحب 2026
وسائل بسيطة للاحتفال بعيد الحب 2026

سرطان القولون والمستقيم.. أعراض يجب الانتباه إليها وطرق الوقاية

أعراض سرطان القولون والمستقيم
أعراض سرطان القولون والمستقيم
أعراض سرطان القولون والمستقيم

فيديو

مسلسل صحاب الأرض

اتغير 3 مرات.. صحاب الأرض يثير جدلا في إسرائيل قبل عرضه في رمضان

رامز جلال ليفل الوحش

من 50 إلى 100 ألف دولار في الحلقة الواحدة .. جدل حول أجور برنامج رامز جلال

برايان أرمسترونغ

بسبب انهيار العملات المشفرة .. ملياردير يخسر 10 مليارات دولار من ثروته

زلزال

توقعات هوجربيتس في محلها!.. زلــ.زال قوي يضرب هذه الدولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد