شهر رمضان فلكيا.. الهلال يولد مساء الأربعاء والمسلمون يؤدون التراويح

اقترب شهر رمضان المبارك، والذي من المقرر أن تستطلع دار الإفتاء رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء يوم الثلاثاء القادم 29 شعبان 1447 هـ، 17 فبراير 2026م.

شهر رمضان فلكيا

ووفقاً للحسابات الفلكية، فإن موعد شهر رمضان فلكيا من المقرر أن يكون يوم الخميس 19 فبراير 2026، وسيبقى الهلال الجديد لمدة 33 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة وفي القاهرة 37 دقيقة ويبقى في سماء باقي محافظات جمهورية مصر العربية لمدة تتراوح بين (34:37 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى لمدة تتراوح بين 20 و44 دقيقة ماعدا جاكرتا، حيث يغرب القمر قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة وبذلك تكون غرة شهر رمضان 1447 هجريا فلكيًا يوم الخميس 19 فبراير 2026.

ويؤدي المسلمون أول صلاة تراويح وفقا للحسابات الفلكية، مساء يوم الأربعاء القادم ليبدأوا الصيام مع فجر الخميس، إيذانًا ببدء الشهر الكريم، ليبدأ الصيام رسميًا مع فجر يوم الخميس، وسط أجواء روحانية خاصة يستعد لها المسلمون بالإقبال على الصلاة والدعاء وقراءة القرآن الكريم.

كيف نستقبل رمضان 2026

وأوصى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ونحن نستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك بأنه لابد أن تغير حياتك أيها المسلم وأن تحافظ على الذكر .

وأوضح «جمعة» عن كيف نستقبل رمضان 2026 م ؟ ، أن الذكر ينور القلوب ويغفر الذنوب ويستر العيوب ويؤكد علاقتك مع الله سبحانه وتعالى ، فكن من الذاكرين الله عز وجل كثيراً والذاكرات.

وأشار إلى أنه قال العلماء : "إذا فقد المسلم المربي المرشد فإنه مرشده الأعظم هو سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم - فيُكثر من الصلاة عليه "، ولا يقل ذلك عن ألف مرة في اليوم والليلة وهو أمر يسير بسيط جليل القدر .

وأضاف : كما وصف سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم - فقال : «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي المِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ العَظِيمِ» كلمتان مثل هذا ، ويسأل أُبي بن كعب سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم - : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أُكْثِرُ الصَّلاَةَ عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلاَتِي ؟ .

وتابع: فَقَالَ : « مَا شِئْتَ ». قُلْتُ : الرُّبُعَ. قَالَ : « مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ ». قُلْتُ : النِّصْفَ. قَالَ : « مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ ». قُلْتُ : فَالثُّلُثَيْنِ. قَالَ : « مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ ». قُلْتُ : أَجْعَلُ لَكَ صَلاَتِي كُلَّهَا. قَالَ : « إِذًا تُكْفَى هَمَّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ ».

وقال: فالهجوا بالصلاة على سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم - ليل نهار ، واستغفروا الله على الأقل في اليوم مائة مرة ، أسوة بالحبيب المصطفى -صلى الله عليه وسلم - الذي لم يفتر وإنما استغفر ربه من غين الأنوار التي أغلقت باب الخلق وإن كان باب الحق عنده مفتوح دائماً ، استغفروا ربكم توبوا إليه واذكروه في كل وقت وحين.

مواقيت الصلاة يوم 1 رمضان 2026

- موعد الإمساك: 4:56 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 5:06 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:33 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:09 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:20 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:45 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:03 مساءً.