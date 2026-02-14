النصر يتفوق على الفتح بثنائية بالدوري السعودي

حقق نادي النصر الفوز على مضيفه الفتح، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما ، على ملعب ميدان تمويل الأولى بالأحساء، في ختام منافسات الجولة الـ 22 الدوري السعودي .



أحرز رونالدو هدف تقدم النصر في الدقيقة 18 بعد متابعته لعرضية النجم السنغالي ساديو ماني ليعلن تقدم فريقه بهدف نظيف في الشوط الأول. قبل أن يضيف النجم السعودي أيمن يحيى الهدف الثاني في الدقيقة 78.

وبهذا الانتصار، واصل النصر مطاردة الهلال، حيث رفع رصيده إلى 52 نقطة في وصافة ترتيب دوري روشن، خلف الزعيم بفارق نقطة واحدة (53).

وجاء تشكيل النصر كالتالي :-

حراسة المرمى: ماثيوس.

الدفاع: الغنام، مارتينيز، سيماكان والعمري.

الوسط: الخيبري، بروزوفيتش وكومان.

الهجوم: رونالدو، ماني وفيليكس.