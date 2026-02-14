دنيا سمير غانم: أنا مع التربية الحديثة للأطفال.. وخناقاتي مع زوجي على الواتس آب

أكدت دنيا سمير غانم أنها تتبع منهج التربية الحديثة في التعامل مع ابنتها “كايلا”، مشيرة إلى أهمية لغة الحوار والتفاهم؛ بدلا من الأساليب التقليدية القاسية.

وأضافت، خلال حلولها ضيفة على برنامج “ليلة فونطاستيك”، مع أبلة فاهيتا، المذاع على “MBC مصر”، أنها تحرص على الموازنة بين حياتها العملية، ودورها كأم.

وحول علاقتها بزوجها الإعلامي رامي رضوان؛ كشفت دنيا أن الواتس آب هو الساحة المفضلة لخلافاتهما الزوجية، حيث يميلان إلى تصفية المشاكل أو الخناق عبر الرسائل النصية؛ بدلا من المواجهة المباشرة، وهو ما اعتبرته شقيقتها “إيمي”، وسيلة لتقليل حدة الصدام.

وأكدت أنها تحاول دائما نقل القيم التي نشأت عليها إلى ابنتها، مع الاحتفاظ بلمسة عصرية تتماشى مع العصر الحالي.