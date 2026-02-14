قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
درجات الحرارة المتوقعة غدا.. الأرصاد تكشف التفاصيل عن طقس الأحد
الصحة: دعم الدولة لضمان أمان أكياس الدم ارتفع 4 أضعاف
بيراميدز يهزم باور ديناموز بثلاثية في دوري أبطال إفريقيا
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في برامج الحماية رسالة طمأنة للمواطنين
مساحة عملاقة.. ماذا تقدم تويوتا إنوفا 2026 وكم سعرها في السعودية؟
أبو زهرة: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان تؤكد أولوية المواطن لدى الدولة
شوط أول إيجابي بين إنتر ميلان ويوفنتوس بالدوري الإيطالي
دنيا سمير غانم: أنا مع التربية الحديثة للأطفال.. وخناقاتي مع زوجي على الواتس آب
الاتحاد المصري لكرة اليد يستنكر أحداث مباراة الأهلي وسموحة للناشئين ويوقع عقوبات
انفجار عنيف يهز طهران وتصاعد كثيف لأعمدة الدخان
البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه .. غدا
القبض على 3 متهمين في واقعة العثور على أجنة داخل جوال بالمنيا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
دنيا سمير غانم: أنا مع التربية الحديثة للأطفال.. وخناقاتي مع زوجي على الواتس آب

عبد الخالق صلاح

أكدت دنيا سمير غانم أنها تتبع منهج التربية الحديثة في التعامل مع ابنتها “كايلا”، مشيرة إلى أهمية لغة الحوار والتفاهم؛ بدلا من الأساليب التقليدية القاسية.

وأضافت، خلال حلولها ضيفة على برنامج “ليلة فونطاستيك”، مع أبلة فاهيتا، المذاع على “MBC مصر”، أنها تحرص على الموازنة بين حياتها العملية، ودورها كأم. 

وحول علاقتها بزوجها الإعلامي رامي رضوان؛ كشفت دنيا أن الواتس آب هو الساحة المفضلة لخلافاتهما الزوجية، حيث يميلان إلى تصفية المشاكل أو الخناق عبر الرسائل النصية؛ بدلا من المواجهة المباشرة، وهو ما اعتبرته شقيقتها “إيمي”، وسيلة لتقليل حدة الصدام.

وأكدت أنها تحاول دائما نقل القيم التي نشأت عليها إلى ابنتها، مع الاحتفاظ بلمسة عصرية تتماشى مع العصر الحالي.

مجلس المحافظين

مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل

العثور على اجنة

وسط ظروف غامضة.. العثور على جوال بداخله أجنة صغار في المنيا

ارشيفيه

حبس ممرض تعدى على مريضه باحدى مستشفيات الدقهلية

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

سعر الذهب الآن في مصر عيار 21 مفاجأة

مباراة الأهلى والجيش الملكى

موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

النادي الأهلي

الأهلي في ورطة| الشحات يفرض شروطه وديانج يتمرد وداري: عايز حقي

وزارة الداخلية تستحدث منصة التحقق البايومترى والمصادقة

المسجد

إغلاق مسجد وتحويله لثلاجة بطاطس بالمنوفية.. والأوقاف: يحق لصاحبه أن يفعل ما يشاء

المستشار مايكل روفائيل

مصر القومي: توجيهات الرئيس بحزمة جديدة للحماية الاجتماعية دعم للمواطن وتخفيف للأعباء

النائب هشام حسين

برلماني: انضمام A350-900 لأسطول مصر للطيران يعكس رؤية لبناء قوة سياحية واقتصادية

الرئيس السيسي

مستقبل وطن: التوجيهات الرئاسية تعزز الحماية الاجتماعية وتخفف الأعباء عن المواطنين قبل رمضان

راندا البحيري عن فوازير شبيك لبيك: هنجسد أدوار شخصيات فنية مشهورة| خاص

إيناس عز الدين تتألق بالأحمر في عيد الحب وتخطف الأنظار بإطلالة مميزة

رمضان 2026 .. راندا البحيري عن مشاركتها فى مسلسل الضحايا: دور مختلف ويحمل طابع الأعمال الأجنبية |خاص

افتتاح 10 مساجد جديدة بتكلفة 59 مليون جنيه بالشرقية استعدادا لشهر رمضان

مسلسل صحاب الأرض

اتغير 3 مرات.. صحاب الأرض يثير جدلا في إسرائيل قبل عرضه في رمضان

رامز جلال ليفل الوحش

من 50 إلى 100 ألف دولار في الحلقة الواحدة .. جدل حول أجور برنامج رامز جلال

برايان أرمسترونغ

بسبب انهيار العملات المشفرة .. ملياردير يخسر 10 مليارات دولار من ثروته

زلزال

توقعات هوجربيتس في محلها!.. زلــ.زال قوي يضرب هذه الدولة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

