برلماني: انضمام A350-900 لأسطول مصر للطيران يعكس رؤية لبناء قوة سياحية واقتصادية

أكد النائب هشام حسين، وكيل أول لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن انضمام أول طائرة من طراز Airbus A350-900 إلى أسطول مصر للطيران يمثل خطوة استراتيجية تعكس إدراك الدولة لأهمية تطوير قطاع الطيران المدني كأحد الأعمدة الرئيسية لدعم السياحة وتعزيز القدرة التنافسية لمصر على خريطة النقل الجوي العالمية.

وأوضح حسين في تصريحاته أن تحديث الأسطول الجوي لا يقتصر على إضافة طراز حديث، بل يأتي في إطار رؤية متكاملة لرفع كفاءة التشغيل، وزيادة الطاقة الاستيعابية للرحلات بعيدة المدى، وفتح أسواق سياحية جديدة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة أعداد السائحين وتعظيم العائد من القطاع السياحي باعتباره أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني.

وأشار وكيل أول لجنة السياحة والطيران المدني إلى أن الطائرة الجديدة بما تتمتع به من تجهيزات تكنولوجية متقدمة ومعايير استدامة بيئية حديثة، تعكس توجهًا واضحًا نحو مواكبة التطورات العالمية في صناعة الطيران، مؤكدًا أن تحسين تجربة السفر من لحظة الإقلاع وحتى الوصول أصبح عنصرًا حاسمًا في التنافس بين المقاصد السياحية.

وأكد أن قوة السياحة المصرية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقوة الناقل الوطني، وأن الاستثمار في الطيران المدني يمثل استثمارًا مباشرًا في دعم النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وترسيخ صورة مصر كدولة حديثة قادرة على الجمع بين التطوير، والاستدامة، والانفتاح على الأسواق العالمية.