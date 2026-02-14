قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور.. ديسكو مصر وواما ولولا جفان يتألقون في عيد الحب بـ نويبع
بعد خفض أسعار الفائدة.. أعلى عائد على شهادات الإدخار لمدة سنة
كأس الاتحاد الإنجليزي| ليفربول يتقدم على برايتون بهدف في الشوط الأول
قبل سحور رمضان.. اعرف الفرق بين الفجر الصادق والكاذب
مصر الأول عربيًا وأفريقيًا والثالث عالميا في تصنيف فيفا للرياضات الإلكترونية
درجات الحرارة المتوقعة غدا.. الأرصاد تكشف التفاصيل عن طقس الأحد
الصحة: دعم الدولة لضمان أمان أكياس الدم ارتفع 4 أضعاف
بيراميدز يهزم باور ديناموز بثلاثية في دوري أبطال إفريقيا
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في برامج الحماية رسالة طمأنة للمواطنين
مساحة عملاقة.. ماذا تقدم تويوتا إنوفا 2026 وكم سعرها في السعودية؟
أبو زهرة: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان تؤكد أولوية المواطن لدى الدولة
شوط أول إيجابي بين إنتر ميلان ويوفنتوس بالدوري الإيطالي
برلمان

برلماني: انضمام A350-900 لأسطول مصر للطيران يعكس رؤية لبناء قوة سياحية واقتصادية

محمد الشعراوي

أكد النائب هشام حسين، وكيل أول لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن انضمام أول طائرة من طراز Airbus A350-900 إلى أسطول مصر للطيران يمثل خطوة استراتيجية تعكس إدراك الدولة لأهمية تطوير قطاع الطيران المدني كأحد الأعمدة الرئيسية لدعم السياحة وتعزيز القدرة التنافسية لمصر على خريطة النقل الجوي العالمية.

وأوضح حسين في تصريحاته أن تحديث الأسطول الجوي لا يقتصر على إضافة طراز حديث، بل يأتي في إطار رؤية متكاملة لرفع كفاءة التشغيل، وزيادة الطاقة الاستيعابية للرحلات بعيدة المدى، وفتح أسواق سياحية جديدة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة أعداد السائحين وتعظيم العائد من القطاع السياحي باعتباره أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني.

وأشار وكيل أول لجنة السياحة والطيران المدني إلى أن الطائرة الجديدة بما تتمتع به من تجهيزات تكنولوجية متقدمة ومعايير استدامة بيئية حديثة، تعكس توجهًا واضحًا نحو مواكبة التطورات العالمية في صناعة الطيران، مؤكدًا أن تحسين تجربة السفر من لحظة الإقلاع وحتى الوصول أصبح عنصرًا حاسمًا في التنافس بين المقاصد السياحية.

وأكد أن قوة السياحة المصرية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقوة الناقل الوطني، وأن الاستثمار في الطيران المدني يمثل استثمارًا مباشرًا في دعم النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وترسيخ صورة مصر كدولة حديثة قادرة على الجمع بين التطوير، والاستدامة، والانفتاح على الأسواق العالمية.

النائب هشام حسين لجنة السياحة مجلس النواب طائرة من طراز Airbus A350 900 مصر للطيران

مجلس المحافظين

مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل

العثور على اجنة

وسط ظروف غامضة.. العثور على جوال بداخله أجنة صغار في المنيا

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

سعر الذهب الآن في مصر عيار 21 مفاجأة

مباراة الأهلى والجيش الملكى

موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

القبض على المتهمين

القبض على 3 متهمين في واقعة العثور على أجنة داخل جوال بالمنيا

النادي الأهلي

الأهلي في ورطة| الشحات يفرض شروطه وديانج يتمرد وداري: عايز حقي

حزمة الحماية الاجتماعية

دعم ومساندة وتمكين.. ننشر ملامح الحزمة الاجتماعية الجديدة في رمضان| تفاصيل

التطبيق

وزارة الداخلية تستحدث منصة التحقق البايومترى والمصادقة

بالصور

راندا البحيري عن فوازير شبيك لبيك: هنجسد أدوار شخصيات فنية مشهورة| خاص

إيناس عز الدين تتألق بالأحمر في عيد الحب وتخطف الأنظار بإطلالة مميزة

رمضان 2026 .. راندا البحيري عن مشاركتها فى مسلسل الضحايا: دور مختلف ويحمل طابع الأعمال الأجنبية |خاص

افتتاح 10 مساجد جديدة بتكلفة 59 مليون جنيه بالشرقية استعدادا لشهر رمضان

فيديو

ياسر جلال

بأجواء مبهجة.. ياسر جلال يروج لمسلسله الجديد بـ مين اللي ميحبش مودي

مسلسل صحاب الأرض

اتغير 3 مرات.. صحاب الأرض يثير جدلا في إسرائيل قبل عرضه في رمضان

رامز جلال ليفل الوحش

من 50 إلى 100 ألف دولار في الحلقة الواحدة .. جدل حول أجور برنامج رامز جلال

برايان أرمسترونغ

بسبب انهيار العملات المشفرة .. ملياردير يخسر 10 مليارات دولار من ثروته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

