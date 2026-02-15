ريال مدريد يكتسح سوسيداد برباعية في البرنابيو

حقق ريال مدريد فوزًا عريضًا على ضيفه ريال سوسيداد بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإسباني.



بداية نارية وهدف مبكر للملكي

دخل ريال مدريد المباراة بقوة كبيرة ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا، بعدما أحرز جونزالو غارسيا الهدف الأول في الدقيقة 5، مستغلًا عرضية متقنة من الإنجليزي ألكسندر أرنولد، ليضع الكرة في الشباك معلنًا تقدم أصحاب الأرض



سوسيداد يعود من ركلة جزاء

ورغم الأفضلية المدريدية، تمكن ريال سوسيداد من إدراك التعادل عن طريق قائده ميكيل أويارزابال، الذي سجل هدف فريقه الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 21، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية مؤقتًا



فينيسيوس وفالفيردي يحسمان الشوط الأول



لم ينتظر ريال مدريد كثيرًا للرد، حيث سجل فينيسيوس جونيور الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 25، قبل أن يضيف فيدي فالفيردي الهدف الثالث في الدقيقة 31، ليمنح الفريق الملكي أفضلية واضحة مع نهاية الشوط الأول.



ركلة جزاء جديدة وفينيسيوس يختتم الرباعية

ومع بداية الشوط الثاني، واصل ريال مدريد ضغطه الهجومي، ليعود فينيسيوس جونيور للتسجيل مجددًا من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 48، مختتمًا رباعية فريقه، ومؤكدًا تألقه اللافت.

إنجاز خاص لفينيسيوس مع ريال مدريد

وبهذا الهدف، وصل فينيسيوس جونيور إلى 200 مساهمة تهديفية في مسيرته مع ريال مدريد، ليواصل كتابة اسمه بين أبرز نجوم الفريق خلال السنوات الأخيرة.

ترتيب الدوري الإسباني بعد المباراة

رفع ريال مدريد رصيده إلى 60 نقطة ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني مؤقتًا، بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 58 نقطة، والذي يواجه جيرونا مساء الاثنين المقبل، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 31 نقطة في المركز الثامن.



