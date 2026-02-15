قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصادر مُقرّبة من الدكتور حسام موافي: بخير ويمارس عمله بصورة طبيعية
كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة
الديهي: نحن أمام مأزق تاريخي ونحتاج إلى سردية مصرية جديدة
ترامب ونتنياهو يتوافقان على زيادة الضغط على إيران وسط معارضة أمريكية شعبية
حكم الدعاء بالعتق من النار للأحياء والأموات في شهر رمضان .. الإفتاء تجيب
هشام حنفي: كامويش ينقصه التأقلم .. وناشئو النادي يستحقون فرصة
جيش الاحتلال يشنّ غارات على جنوب لبنان
شائعات كاذبة وغير صحيحة .. حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي
«الغندور» يكشف موقف الأهلي من استعادة حمدي فتحي: ترشيحات دون تواصل
نجاحي هو اللى بيرد| مي عمر توجّه رسالة غامضة: «مش محتاجة لجان.. واللى اتعمل دا شغل رخيص»
حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي.. تفاصيل
تكافؤ الفرص أساس التوظيف في قانون العمل الجديد .. تفاصيل
حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي.. تفاصيل

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية شائعة تفيد بوفاة الدكتور حسام موافي، استشاري طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، وهو ما أثار حالة من القلق بين جمهوره ومحبيه.

بحالة صحية مستقرة

وبالتحقق من صحة الخبر، تبين أنه عارٍ تمامًا عن الصحة، وأن الدكتور حسام موافي يتمتع بحالة صحية مستقرة، ولا يوجد أي أساس لما تم تداوله من أنباء حول وفاته.

شائعة وفاة الدكتور حسام موافي

ونناشد رواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على المصادر الرسمية قبل نشر أو تداول أي أخبار تتعلق بالشخصيات العامة، خاصة فيما يخص حالتهم الصحية.

حسام موافي الدكتور حسام موافي وفاة الدكتور حسام موافي شائعة وفاة حسام موافي التواصل الاجتماعي الشائعات

