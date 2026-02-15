حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي.. تفاصيل

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية شائعة تفيد بوفاة الدكتور حسام موافي، استشاري طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، وهو ما أثار حالة من القلق بين جمهوره ومحبيه.

بحالة صحية مستقرة

وبالتحقق من صحة الخبر، تبين أنه عارٍ تمامًا عن الصحة، وأن الدكتور حسام موافي يتمتع بحالة صحية مستقرة، ولا يوجد أي أساس لما تم تداوله من أنباء حول وفاته.

شائعة وفاة الدكتور حسام موافي

ونناشد رواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على المصادر الرسمية قبل نشر أو تداول أي أخبار تتعلق بالشخصيات العامة، خاصة فيما يخص حالتهم الصحية.