أخبار السيارات| طريقة فتح السيارة بالساعة الذكية.. ومازدا تعيد إحياء الأسطورة

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات. 

لماذا يجب عليك دائمًا فحص زيت المحرك قبل الطقس البارد؟

​مع اقتراب موجات البرد في فبراير 2026، يشدد الخبراء على ضرورة فحص زيت المحرك؛ حيث تؤدي درجات الحرارة المنخفضة إلى زيادة لزوجة الزيت، مما يجعل تدفقه صعبًا ويحمل عبئًا ثقيلاً على "الستارتر" والبطارية. التأكد من جودة الزيت ومستواه يحمي أجزاء المحرك الداخلية من الاحتكاك القاتل عند بدء التشغيل، ويضمن لك أداءً سلسًا حتى في أقسى الظروف الجوية، لتبدأ رحلتك يوميًا دون قلق من تعطل المفاجئ.

سيارات يمكن لساعة آبل فتحها بسهولة.. وطريقة إعدادها

​أصبحت ساعة آبل (Apple Watch) مفتاحًا ذكيًا يغنيك عن حمل المفاتيح التقليدية؛ إذ تدعم طرازات مختارة من بي إم دبليو، هيونداي، وكيا ميزة "Apple Car Key". يمكن للمستخدمين إعداد هذه الميزة عبر تطبيق المحفظة (Wallet) على الآيفون ومشاركتها مع الساعة، مما يتيح فتح الأبواب وتشغيل المحرك بمجرد تقريب الساعة من مقبض الباب. هذه التقنية توفر راحةً كبيرة وأمانًا متطورًا بفضل التشفير الرقمي الذي يمنع عمليات الاختراق اللاسلكي.

مفاجأة.. مازدا تعيد إحياء أشهر سياراتها "الأسطورة RX-7"

في خطوة أنعشت قلوب عشاق السيارات الرياضية، أكدت مازدا العمل على جيل جديد من الأسطورة "RX-7". تشير التقارير إلى أن السيارة ستعتمد على محرك "روتاري" (دوار) متطور يعمل كجزء من منظومة هجينة لتعزيز القوة وتقليل الانبعاثات. يهدف هذا التصميم إلى استعادة مجد المحركات الدوارة مع تقديم أداء استثنائيًا يدمج بين خفة الوزن والتوازن المثالي، لتثبت مازدا أن الأساطير لا تموت بل تتجدد بذكاء.

بقرار عاجل.. الصين تحل مشاكل شاشات اللمس والأزرار في السيارات

​أصدرت الهيئات التنظيمية في الصين قرارًا يلزم شركات السيارات بإعادة الأزرار الفيزيائية للوظائف الحيوية مثل المساحات، أضواء الطوارئ، وإزالة الضباب. يأتي هذا القرار بعد شكاوى واسعة من تشتت انتباه السائقين بسبب الاعتماد الكلي على شاشات اللمس. تهدف هذه الخطوة لتعزيز أمان القيادة تعزيزًا فعليًا، حيث تضمن للسائق الوصول إلى الأوامر الأساسية دون الحاجة للنظر بعيدًا عن الطريق، مما يقلل احتمالات الحوادث الناتجة عن تعقيد الواجهات الرقمية.

عمرها 37 عامًا.. أقدم سيارة لاندكروزر بحالة الزيرو

​انتشرت صور مذهلة لسيارة تويوتا لاندكروزر موديل 1989 (عمرها 37 عامًا) وهي بحالة المصنع تمامًا دون أي تعديل أو تجديد. السيارة التي تظهر وكأنها خرجت من المعرض اليوم، تعكس الجودة الأسطورية للصناعة اليابانية وقدرتها على الصمود أمام الزمن. يمثل هذا الاكتشاف كنزًا لهواة السيارات الكلاسيكية، ويثبت أن الصيانة الدورية والحفاظ على المركبة يمكن أن يحفظ قيمتها حفظًا ممتازًا بمرور العقود.

وداعًا لأسعار السيارات الصينية الرخيصة.. حظر جديد يهدد المبيعات

​يبدو أن عصر السيارات الصينية بأسعارها الزهيدة يقترب من نهايته؛ بسبب القيود الجمركية والحظر الجديد الذي تفرضه بعض الدول الكبرى لحماية صناعاتها المحلية. هذه التطورات التجارية ستهدد انتشار الماركات الصينية تهديدًا مباشرًا، حيث سترتفع التكاليف مما سيجعل المنافسة السعرية أصعب بكثير. يتوقع المحللون أن يتجه المستهلكون للبحث عن بدائل محلية أو مستعملة، مما سيغير خريطة السوق العالمي تغييرًا ملموسًا في الفترة القادمة.

ارشيفيه
طرق إزالة بقع الحبر من الملابس
وسائل بسيطة للاحتفال بعيد الحب 2026
أعراض سرطان القولون والمستقيم
