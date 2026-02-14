قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وداعًا لأسعار السيارات الصينية الرخيصة.. حظر جديد يهدد المبيعات
نواب: انتخابات المحليات بلا صلاحيات حقيقة ستفقد معناها.. ولابد من منافسة فعلية في صنع القرار
بركة رمضان.. حزمة حماية اجتماعية جديدة وصرف مرتبات فبراير خلال أيام
جورج أبو نصر: «إيرباص A350-900» إضافة مميزة لأسطول مصر للطيران وتسهم في رفع كفاءة التشغيل
مدبولي: مصر قادرة على تنظيم رحلات طويلة المدي بانضمام إيرباص 350-900 لأسطولها
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 14-2-2026
الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل عابر للحدود سعى للاستيلاء على أموال شركة مصرية
وزير الخارجية الأمريكي: ترامب يفضل التوصل لاتفاق مع إيران رغم صعوبته
الرئيس السيسي: حزمة حماية اجتماعية جديدة ودعم نقدي مباشر للفئات الأولى بالرعاية قبل رمضان
قبل رمضان.. الرئيس السيسي يصدر توجيهات عاجلة لدعم المواطنين| تفاصيل
مدبولي: «إيرباص A350-900» تعزز قدرات مصر للطيران للرحلات بعيدة المدى وتدعم السياحة
وزير الإنتاج الحربي: استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الصناعات الدفاعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

عمرها 37 عامًا.. أقدم سيارة لاندكروزر بحالة الزيرو | شاهد

تويوتا لاندكروزر
تويوتا لاندكروزر
عزة عاطف

تعد سيارة تويوتا لاند كروزر "فئة 40" واحدة من الأساطير التي عاشت حياتين مختلفتين تمامًا دون أن تتغير ملامحها؛ فبينما كانت تجوب القارات، استمر إنتاجها في البرازيل حتى عام 2001 تحت اسم “بانديرانتي”. 

ومؤخرًا، ظهرت نسخة استثنائية من موديل 1989 عاشت أهدأ حياة يمكن تخيلها لسيارة دفع رباعي، حيث قضت قرابة أربعة عقود في خدمة محددة جدًا جعلتها اليوم كنزًا ميكانيكيًا لم يمسه العبث رسميًا.

حياة هادئة على مدرج الطائرات

السر وراء الحالة المذهلة لهذه السيارة يكمن في "مقر عملها"؛ حيث قضت هذه الـ "بانديرانتي" 30 عامًا كاملة كجرار لأمتعة المسافرين داخل مطار "أوروغوايانا" في البرازيل. 

وبسبب طبيعة عملها التي لم تتطلب مغادرة أرض المطار أبدًا، سجل عداد المسافات رقمًا متواضعًا للغاية يبلغ 33.986 كيلومترًا فقط (ما يعادل 21.117 ميلًا). 

وهذا يعني أن السيارة كانت تقطع معدل 3 كيلومترات يوميًا فقط، وهو مسافة لا تكفي حتى لتسخين محرك الديزل الأسطوري الخاص بها.

نظافة استثنائية للهيكل والمقصورة

تظهر الصور المنشورة للسيارة حالة من النظافة التي قلما تجدها في موديلات الثمانينيات؛ فالهيكل الخارجي، والمقصورة الداخلية، والشاسيه، وحتى محرك الديزل، جميعها تبدو وكأنها خرجت من خط الإنتاج بالأمس. 

وبما أن المطار يمتلك مدرجًا واحدًا وبسيطًا، فإن الرقم المسجل في العداد يبدو منطقيًا جدًا وواقعيًا، مما يجعلها واحدة من أكثر سيارات لاند كروزر "الكروس قارية" حفظًا في العالم حاليًا. 

إرث ياباني بروح برازيلية

تتميز هذه النسخة بأنها تجمع بين التصميم الكلاسيكي لسيارة FJ40 وبين المتانة البرازيلية التي اشتهرت بها "بانديرانتي". 

وبالرغم من مرور 37 عامًا على صنعها، إلا أن المحرك لا يزال يعمل بكفاءة المصنع، حيث لم تتعرض السيارة لضغوط الطرق الوعرة أو الرطوبة العالية التي تدمر الشاسيه عادة. 

جعلت هذه الخلفية التاريخية الفريدة خبراء السيارات يعتبرونها فرصة لا تتكرر لهواة الجمع الذين يبحثون عن سيارة ذات قصة فريدة وحالة فنية أصلية.

 

فرصة نادرة لهواة الاقتناء في 2026

يمثل ظهور هذه السيارة في سوق البيع حاليًا حدثًا هامًا لمحبّي تويوتا حول العالم؛ فهي ليست مجرد سيارة قديمة، بل هي "كبسولة زمنية" تحكي قصة الالتزام الياباني بالجودة والارتباط البرازيلي بهذا الطراز العريق. 

ومع تزايد الطلب على فئة FJ40 الكلاسيكية، يتوقع المحللون أن تحقق هذه النسخة سعرًا قياسيًا نظرًا لعدادها المنخفض وتاريخها المهني الهادئ الذي حافظ على كل برغي فيها سليمًا ومثاليًا.

لاند كروزر تويوتا لاندكروزر سيارات تويوتا بانديرانتي 1989 محرك ديزل تويوتا تويوتا FJ40 سيارات مطارات قديمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

مصطفى شلبي

البنك الأهلي يوقع عقوبة على مصطفى شلبي.. ما السبب؟

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

كامويش

كامويش في الأهلي.. لن يتنازل عن فلوسه ومصيره يتحدد مع نهاية الموسم

ترشيحاتنا

تويوتا لاندكروزر

عمرها 37 عامًا.. أقدم سيارة لاندكروزر بحالة الزيرو | شاهد

iOS 26.3

iOS 26.3 يحقق حلم مستخدمي آيفون بميزة طال انتظارها

فحص زيت المحرك

لماذا يجب عليك دائمًا فحص زيت المحرك قبل الطقس البارد؟

بالصور

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟

بإجمالي 1.3 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقنايات

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

بقرار عاجل.. الصين تحل مشاكل شاشات اللمس والأزرار في السيارات

الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات

الزبادي والكمون للتخسيس.. هل ينقص الوزن حقًا؟

ماذا يقول العلم عن الزبادي وفقدان الوزن؟
ماذا يقول العلم عن الزبادي وفقدان الوزن؟
ماذا يقول العلم عن الزبادي وفقدان الوزن؟

فيديو

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد