عمرها 37 عامًا.. أقدم سيارة لاندكروزر بحالة الزيرو | شاهد

تعد سيارة تويوتا لاند كروزر "فئة 40" واحدة من الأساطير التي عاشت حياتين مختلفتين تمامًا دون أن تتغير ملامحها؛ فبينما كانت تجوب القارات، استمر إنتاجها في البرازيل حتى عام 2001 تحت اسم “بانديرانتي”.

ومؤخرًا، ظهرت نسخة استثنائية من موديل 1989 عاشت أهدأ حياة يمكن تخيلها لسيارة دفع رباعي، حيث قضت قرابة أربعة عقود في خدمة محددة جدًا جعلتها اليوم كنزًا ميكانيكيًا لم يمسه العبث رسميًا.

حياة هادئة على مدرج الطائرات

السر وراء الحالة المذهلة لهذه السيارة يكمن في "مقر عملها"؛ حيث قضت هذه الـ "بانديرانتي" 30 عامًا كاملة كجرار لأمتعة المسافرين داخل مطار "أوروغوايانا" في البرازيل.

وبسبب طبيعة عملها التي لم تتطلب مغادرة أرض المطار أبدًا، سجل عداد المسافات رقمًا متواضعًا للغاية يبلغ 33.986 كيلومترًا فقط (ما يعادل 21.117 ميلًا).

وهذا يعني أن السيارة كانت تقطع معدل 3 كيلومترات يوميًا فقط، وهو مسافة لا تكفي حتى لتسخين محرك الديزل الأسطوري الخاص بها.

نظافة استثنائية للهيكل والمقصورة

تظهر الصور المنشورة للسيارة حالة من النظافة التي قلما تجدها في موديلات الثمانينيات؛ فالهيكل الخارجي، والمقصورة الداخلية، والشاسيه، وحتى محرك الديزل، جميعها تبدو وكأنها خرجت من خط الإنتاج بالأمس.

وبما أن المطار يمتلك مدرجًا واحدًا وبسيطًا، فإن الرقم المسجل في العداد يبدو منطقيًا جدًا وواقعيًا، مما يجعلها واحدة من أكثر سيارات لاند كروزر "الكروس قارية" حفظًا في العالم حاليًا.

إرث ياباني بروح برازيلية

تتميز هذه النسخة بأنها تجمع بين التصميم الكلاسيكي لسيارة FJ40 وبين المتانة البرازيلية التي اشتهرت بها "بانديرانتي".

وبالرغم من مرور 37 عامًا على صنعها، إلا أن المحرك لا يزال يعمل بكفاءة المصنع، حيث لم تتعرض السيارة لضغوط الطرق الوعرة أو الرطوبة العالية التي تدمر الشاسيه عادة.

جعلت هذه الخلفية التاريخية الفريدة خبراء السيارات يعتبرونها فرصة لا تتكرر لهواة الجمع الذين يبحثون عن سيارة ذات قصة فريدة وحالة فنية أصلية.

فرصة نادرة لهواة الاقتناء في 2026

يمثل ظهور هذه السيارة في سوق البيع حاليًا حدثًا هامًا لمحبّي تويوتا حول العالم؛ فهي ليست مجرد سيارة قديمة، بل هي "كبسولة زمنية" تحكي قصة الالتزام الياباني بالجودة والارتباط البرازيلي بهذا الطراز العريق.

ومع تزايد الطلب على فئة FJ40 الكلاسيكية، يتوقع المحللون أن تحقق هذه النسخة سعرًا قياسيًا نظرًا لعدادها المنخفض وتاريخها المهني الهادئ الذي حافظ على كل برغي فيها سليمًا ومثاليًا.