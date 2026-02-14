قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حذف المقطع من المواقع.. منع تداول فيديو إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
توروب يكشف عن موقفه بشأن مشاركة إمام عاشور في مباراة الجيش الملكي
رمضان 2026 .. نصائح مهمة من الصحة لصيام آمن
دعونا نتعلم من أخطاء الماضي.. ماذا قال توروب عن أزمة إمام عاشور؟
80 ألف متظاهر يحتشدون في ميونيخ رفضا للنظام الإيراني بالتزامن مع مؤتمر الأمن
وزير الخارجية السوري: نسعى لمحاسبة الأسد من خلال الجنائية الدولية
الأعلى للإعلام يمنع تداول محتوى مصور لواقعة تسىء لكرامة أحد الشباب
بـ الحنطور.. صفحة ليفربول تعلق على مواجهة برايتون الليلة
كامل الوزير يفتتح محطة الحاويات تحيا مصر بميناء دمياط
الاحتلال يفتح النيران على خيام نازحين بمخيم النصيرات في غزة
تعزز قدرات مصر للطيران للرحلات بعيدة المدى.. رئيس الوزراء يكشف أهمية طائرة إيرباص 350-900
رئيس الوزراء يعلن حزمة الحماية الاجتماعية.. غدا
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

وزير الخارجية السوري: نسعى لمحاسبة الأسد من خلال الجنائية الدولية

محمد على


عقد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ، اجتماعا مع رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، السبت.

وقال مصدر في الخارجية السورية، إنه "جرى خلال الاجتماع بحث ملفات العدالة الانتقالية"، وسبل "محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب وفي مقدمتهم الرئيس السابق بشار الأسد وعدد من رموز نظامه".

وأشارت قناة "الإخبارية" السورية، إلى أن هذا اللقاء "يعد الأول من نوعه".

وعقد الاجتماع على هامش مشاركة الشيباني على رأس وفد سوري، في اجتماع ميونيخ للأمن الذي يعقد حاليا في ألمانيا.

والتقى وزير الخارجية السوري نظيره الأمريكي ماركو روبيو، أمس الجمعة، في اجتماع أكدا فيه "وحدة سوريا"، وتطرقا إلى الاتفاق الأخير مع الأكراد، حسب بيان الخارجية السورية.

وذكر البيان أنه "جرى خلال اللقاء بحث أبرز التطورات المحلية والإقليمية مع التأكيد على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها"، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية.

وقالت الخارجية ، إن الجانب الأمريكي أبدى دعمه للحكومة السورية، ولـ"اتفاق الاندماج الأخير مع قوات سوريا الديمقراطية" الذي أعلنه الطرفان في يناير الماضي بعد اشتباكات دامية، ويقضي بالدمج التدريجي للمؤسسات العسكرية والادارية للإدارة الذاتية الكردية.

