وزير الخارجية السوري: نسعى لمحاسبة الأسد من خلال الجنائية الدولية



عقد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ، اجتماعا مع رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، السبت.

وقال مصدر في الخارجية السورية، إنه "جرى خلال الاجتماع بحث ملفات العدالة الانتقالية"، وسبل "محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب وفي مقدمتهم الرئيس السابق بشار الأسد وعدد من رموز نظامه".

وأشارت قناة "الإخبارية" السورية، إلى أن هذا اللقاء "يعد الأول من نوعه".

وعقد الاجتماع على هامش مشاركة الشيباني على رأس وفد سوري، في اجتماع ميونيخ للأمن الذي يعقد حاليا في ألمانيا.

والتقى وزير الخارجية السوري نظيره الأمريكي ماركو روبيو، أمس الجمعة، في اجتماع أكدا فيه "وحدة سوريا"، وتطرقا إلى الاتفاق الأخير مع الأكراد، حسب بيان الخارجية السورية.

وذكر البيان أنه "جرى خلال اللقاء بحث أبرز التطورات المحلية والإقليمية مع التأكيد على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها"، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية.

وقالت الخارجية ، إن الجانب الأمريكي أبدى دعمه للحكومة السورية، ولـ"اتفاق الاندماج الأخير مع قوات سوريا الديمقراطية" الذي أعلنه الطرفان في يناير الماضي بعد اشتباكات دامية، ويقضي بالدمج التدريجي للمؤسسات العسكرية والادارية للإدارة الذاتية الكردية.