الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
غيابات مؤثرة تضرب بيراميدز في مباراة باور ديناموز بدوري الأبطال

بيراميدز
بيراميدز
حسن العمدة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نظيره باور ديناموز، في اطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

غيابات بيراميدز في مباراة باور ديناموز

وتضم قائمة الغيابات الخمسة بصفوف فريق بيراميدز  كل من محمد حمدى للإصابة بـ الرباط الصليبى ورمضان صبحى للإيقاف والمغربي محمد الشيبى وكريم حافظ وعلى جبر لعدم الجاهزية.

موعد مباراة بيراميدز وباور ديناموز في دوري أبطال أفريقيا

يواجه فريق بيراميدز نظيره باور ديناموز اليوم السبت في تمام الساعه التاسعة مساء يتوقيت القاهرة باستاد الدفاع الجوي في الجوله الاخيره من دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وباور ديناموز

تذاع مباراة بيراميدز وباور ديناموز عبر قناة بي ان سبورتس .

وضمن بيراميدز التاهل لربع نهائي دوري ابطال افريقيا في صدارة المجموعة برصيد ١٣ نقطة.

بيراميدز نادي بيراميدز باور ديناموز دوري أبطال أفريقيا

