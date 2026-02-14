البرومو الرسمي لمسلسل عائلة مصرية جدًا لـ ياسر علي ماهر ونهال عنبر قبل طرحه

كشفت الجهة المنتجة لمسلسل «عائلة مصرية جدًا» البرومو الرسمي للعمل، تمهيدًا لعرضه ضمن خريطة مسلسلات شهر رمضان 2026 عبر شاشات الهيئة الوطنية للإعلام بالإضافة إلى عدد من القنوات الفضائية.

حيث كشف البرومو عن ملامح درامية إجتماعية إنسانية تحمل العديد من الرسائل القيمية والأخلاقية التي تستهدف الأسرة المصرية.

وتضمن البرومو مجموعة من الصراعات والخلافات الأسرية التي تدور في إطار إجتماعي واقعي، حيث يناقش قضايا الطلاق، وضياع الحقوق، ومحاولات إظهار الباطل في مقابل انتصار الحق، مع التأكيد على أهمية التمسك بالقيم والمبادئ الدينية والأخلاقية داخل المجتمع.

وكما سلط البرومو الضوء على خطورة الرشوة وأنها من المحرمات، إلى جانب إبراز فكرة أن الظلم قد يستمر لفترة لكنه لا يدوم، وأن الإنسان مهما أمتلك من مقومات القوة قد يواجه الفشل إذا أبتعد عن المبادئ الصحيحة.

وجاءت رسالة البرومو واضحة، حيث يؤكد العمل أنه في ظل إنتشار بعض الأعمال الدرامية التي تعتمد على الفوضى والعنف والمخدرات، ليقدم مسلسل «عائلة مصرية جدًا» نموذجًا مختلفًا لدراما ترتكز على القيم والمثل والأخلاق التي تعكس طبيعة الأسرة المصرية وترابطها.

وتدور أحداث المسلسل حول مجموعة من القضايا الإجتماعية التي تمس الأسرة المصرية، من بينها حق الجار، والرشوة، وتفكك الأسرة، والطلاق، إلى جانب تسليط الضوء على منظومة القيم الأخلاقية داخل المجتمع، وذلك من خلال طرح درامي إنساني واقعي يهدف إلى تقديم رسائل توعوية هادفة.

وجدير بالذكر بأن مسلسل «عائلة مصرية جدًا» هو إنتاج مشترك بين كل من قطاع الإنتاج بالهيئة الوطنية للإعلام وشركة «باك تو باك» للإنتاج والتوزيع السينمائي برئاسة المنتج محمد حمزة وذلك تحت رعاية وإشراف وزارة الأوقاف، ويضم العمل نخبة كبيرة من نجوم الدراما المصرية وعلى رأسهم: النجم ياسر علي ماهر، نهال عنبر، مروة عبد المنعم، محمود فارس، خالد محروس، نرمين موسى، سعيد صديق، محمد الغمري، رزق رمضان، أحمد السباعي، مجدي البنداري، قدري أبو الهول، عماد ياسر على ماهر، ياسمين محمد، نور المصري، عيد أبو الحمد وآخرين وهو من فكرة وقصة وليد عطالله وسيناريو وحوار ورشة علاء سعيد ومنتج فني شريف عسران وتحت إشراف فني عام لكل من الدكتورة عبير القاضي والمخرج محمد جمال الحديني والأستاذ مدحت يونس، بينما تعود الفكرة العامة للعمل إلى الدكتور أحمد المسلماني وأمين عام الهيئة الأستاذ مجدي لاشين ومن إخراج وداد تيسير عبود ومحمد جمال الحديني.

