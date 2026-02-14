سفير روسيا مغادرا مصر: أُكن التقدير العميق لقادة هذه البلاد العظيمة

أكد سفير روسيا بالقاهرة جيورجي بوريسينكو، أنه كان شرف كبير له أن يمثل بلاده في مصر على مدار أكثر من 5 سنوات، منوها بالعلاقات الودية القديمة بين الشعبين المصري والروسي، والتي عززها التعاون الثنائي الوثيق في مجالات السياسة الخارجية والشؤون العسكرية والاقتصاد والثقافة والعلم والتعليم، وغيرها.

وقال بوريسينكو - بمناسبة انتهاء فترة خدمته، في تصريح وزعته السفارة الروسية بالقاهرة، اليوم السبت - “أغادر مصر وأُكن التقدير العميق لقادة هذه البلاد العظيمة، وعلى رأسهم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإيلاء الاهتمام الدائم لتطوير الشراكة الاستراتيجية مع روسيا”.

وقدا الشكر لوزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي وكل الزملاء في وزارة الخارجية، التي يعمل بها مجموعة من المحترفين الذين يبذلون الجهود؛ من أجل تعميق العلاقات والتفاهم بين مصر وروسيا".

وأعرب عن تقديره الكبير للتنسيق مع الجهات المصرية الأخرى التي ساهمت أيضا في تعزيز العلاقات الثنائية، بما في ذلك بعد انضمام مصر إلى رابطة "بريكس"، كما وجه الشكر لأعضاء مجتمع الصداقة بين مصر وروسيا.

كما أعرب عن تقديره الكبير لكل المصريين لكرم الضيافة والاهتمام بتاريخ وثقافة روسيا، لافتا إلى التشابه أو تطابق الكامل لمواقف مصر وروسيا بشأن الأحداث على الساحة الدولية.

وفي ختام تصريحاته، أعرب السفير الروسي عن تمنياته لمصر بالازدها، وللعلاقات الروسية المصرية بمزيد من التعاون في المستقبل.