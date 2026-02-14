قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أذكار الصباح.. خير ما تبدأ به يومك فلا تتكاسل عنها
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم السبت 14-2-2026
حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: يجب وضع حد لـ"إبادة" الشعب الفلسطيني
روبيو: احتمال نزاع عالمي جديد يلوح في الأفق.. والتحالف الغربي مطالب بالإصلاح
بداية من مايو.. الصين تطبق إعفاءً تاما من الرسوم الجمركية على واردات 53 دولة أفريقية
التضامن: 2000 شاب وفتاة يسجلون في الأسبوع الأول علي منصة "فرحة مصر "
تأهل 6 مصريين لربع نهائي هيوستن للاسكواش
عاصفة في الدوري الفرنسي.. ديمبيلي ينتقد الفردية ..وإنريكي يرد: لا أحد فوق باريس سان جيرمان
سعر أونصة الذهب يتجاوز 5000 دولار مدعوماً برهانات خفض الفائدة الأمريكية
بكام الكيلو النهارده؟.. أسعار اللحوم في الأسواق السبت | وهذا سعر الحي
حوادث

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

اسلام بعد خروجه
اسلام بعد خروجه
إبراهيم الهواري

أدلى الشاب إسلام في واقعة ميت عاصم في بنها بالقليوبية، بأول تعليق له بعد تطورات القضية، معربا عن شكره لكل من سانده خلال أزمته، مطالبًا بمحاسبة المتهمين بالتعدي عليه.


وقال إسلام حقى مش هيضيع موجها الشكر إلى المحامين وأبناء قريته الذين وقفوا بجانبه حتى تظهر الحقيقة، مؤكدا أنه شعر بظلم شديد مما تعرض له، وكان يردد: “فوضت أمري ليك يا رب”.

وأضاف أن خال المتهمين حاول الدفاع عنه وقت التعدي عليه، وقال لهم: "حرام عليكم هتموتوه"، مشيرا إلى أنه كان يمر بلحظات صعبة للغاية خلال الواقعة.

وأوضح إسلام أن الاتهامات التي وُجهت له بخطف الفتاة لم تكن صحيحة، مؤكدا أن الفتاة اعترفت خلال التحقيقات بما حدث، وهو ما أسهم في إظهار الحقيقة أمام جهات التحقيق.

فرحة بين الاهالى

فيما سادت حالة من الفرحة بين أهالى القرية عقب خروج اسلام مطالبين بالقصاص العادل من المتهمين.

وقررت جهات التحقيق المختصة بمحافظة القليوبية إخلاء سبيل الشاب إسلام في واقعة إجباره على ارتداء ملابس نسائية بقرية ميت عاصم، وذلك من سرايا النيابة، عقب الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيقات الجارية بشأن الواقعة.

كما أصدرت جهات التحقيق قرارًا بعرض الشاب على  مستشفى بنها العام، لتوقيع الكشف الطبي عليه وبيان ما به من إصابات، وإعداد تقرير طبي تفصيلي يُرفق بملف التحقيق.

وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، وسماع أقوال جميع الأطراف، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما تسفر عنه نتائج الفحص والتحريات.

