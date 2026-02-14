سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم السبت 14-2-2026

يرصد موقع صدي البلد حركة الدولار اليوم ثبت سعر الدولار اليوم السبت 14-2-2026 أمام الجنيه المصري بالبنوك العاملة في السوق المحلية، وسجل متوسط السعر بالبنك المركزي المصري 46.75 جنيه للشراء و46.89 جنيه للبيع.



وفي البنك الأهلي المصري بلغ 46.8 جنيه للشراء و46.9 جنيه للبيع، وسجل البنك التجاري الدولي 46.75 جنيه للشراء و46.85 جنيه للبيع، بينما سجل بنك الإسكندرية 46.7 جنيه للشراء و46.8 جنيه للبيع.

ويواصل اليوم السابع نشر أسعار العملات في البنوك مع تحديث فوري.

وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

46.75 جنيه للشراء.

46.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

46.8 جنيه للشراء.

46.9 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

46.8 جنيه للشراء.

46.9 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية



46.7 جنيه للشراء.

46.8 جنيه للبيع.

دولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

46.75 جنيه للشراء.

46.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر أقل دولار اليوم السبت 14-2-2026 سعر عيار 18اليوم السبت 14-2-2026



46.84 جنيه للشراء.

46.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة



46.75 جنيه للشراء.

46.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس



46.75 جنيه للشراء.

46.85 جنيه للبيع.