قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ستبقى في قلبي للأبد.. السفير الروسي بمصر يودع القاهرة بعد انتهاء عمله
رئيس «مجلس السلام»: وصلنا في غزة إلى الحضيض
موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
ننشر أول صور لطائرة إير باص 350 - 900 قبل انضمامها لأسطول مصر للطيران
بين تراجع الأرقام وثقة سلوت.. هل أزمة محمد صلاح عابرة أم بداية تحول؟
فون دير لاين: أوروبا كانت بحاجة إلى صدمة لزيادة استثمارات الأمن والتسليح
بحيلة فك الشفرات.. القبض على عصابة سرقة حسابات إنستاباي للمواطنين
كأن الميت عايش.. ميتا تبتكر تقنية تخلي حسابك شغال بعد الوفاة
حصاد الاقتصاد | خفض أسعار الفائدة والسلع الغذائية قبل رمضان
حرب تستمر أسابيع.. الجيش الأمريكي ينتظر إشارة ترامب لاجتياح إيران
عبد المنعم سعيد: الجامعات بحاجة للذكاء الاصطناعي مع ضوابط لضمان فعالية التعليم
التضامن : صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر فبراير .. غداً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم السبت 14-2-2026

دولار
دولار
ولاء عبد الكريم

يرصد موقع صدي البلد حركة الدولار اليوم ثبت سعر الدولار اليوم السبت 14-2-2026 أمام الجنيه المصري بالبنوك العاملة في السوق المحلية، وسجل متوسط السعر بالبنك المركزي المصري 46.75 جنيه للشراء و46.89 جنيه للبيع.


وفي البنك الأهلي المصري بلغ 46.8 جنيه للشراء و46.9 جنيه للبيع، وسجل البنك التجاري الدولي 46.75 جنيه للشراء و46.85 جنيه للبيع، بينما سجل بنك الإسكندرية 46.7 جنيه للشراء و46.8 جنيه للبيع.

ويواصل اليوم السابع نشر أسعار العملات في البنوك مع تحديث فوري.

وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالي:
سعر الدولار في البنك المركزي المصري

46.75 جنيه للشراء.

46.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

46.8 جنيه للشراء.

46.9 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

46.8 جنيه للشراء.

46.9 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
 

46.7 جنيه للشراء.

46.8 جنيه للبيع.

دولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

46.75 جنيه للشراء.

46.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي


46.84 جنيه للشراء.

46.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة


46.75 جنيه للشراء.

46.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس


46.75 جنيه للشراء.

46.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار الدولار الجنيه المصري المركزي المصري 4675 الدولار اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات

خطف شاب

عمرو عبد السلام: الخاطفون لشاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص قد يواجهون الإعدام

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

مصطفى شلبي

البنك الأهلي يوقع عقوبة على مصطفى شلبي.. ما السبب؟

ترشيحاتنا

النائب طارق عبد العزيز، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بـمجلس الشيوخ

وكيل تشريعية الشيوخ: واقعة إرتداء شاب لملابس نسائية جرس إنذار لصناع الدراما

النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ

وكيل زراعة الشيوخ: قانون "المحليات" جاهز للتنفيذ بتوافق سياسي شامل

الحبس

الحبس 6 أشهر وغرامة 200 جنيه عقوبة القـ.تل الخطأ طبقا للقانون

بالصور

مفاجأة.. مازدا تعيد إحياء أشهر سياراتها "الأسطورة RX-7"

مازدا
مازدا
مازدا

سيارات يمكن لساعة آبل فتحها بسهولة.. وطريقة إعدادها

ساعة Apple
ساعة Apple
ساعة Apple

طريقة عمل عشاء خفيف وصحي.. 4 أفكار سريعة لا تسبب زيادة الوزن

سحور
سحور
سحور

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟.. الخبرة والنجاح مقابل الطاقة والحماس.. إليك سر نجاح العلاقة

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار

فيديو

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد