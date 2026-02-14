البنك الأهلي يوقع عقوبة على مصطفى شلبي.. ما السبب؟

شدد أشرف نصار، رئيس نادي الأهلي، على ضرورة توقيع عقوبة على اللاعب مصطفى شلبي بعد احتفاله بشعار نادي الزمالك خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز.

وأوضح نصار في تصريحات تلفزيونية أن العقوبة تم فرضها شخصيًا، مشيرًا إلى أن اللاعب اقتنع بالعقوبة واعتبر أن تصرفه كان غير مقبول، مؤكدًا أن أي لاعب لا يجوز أن يحتفل بشعار نادي منافس.



تفاصيل المباراة: تعادل الفريقين

انتهت مباراة الأهلي أمام البنك الأهلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في مباراة شهدت تنافسًا شديدًا بين الفريقين ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز. المباراة كشفت عن رغبة كلا الفريقين في تحقيق النقاط، مع التركيز على الأداء التكتيكي والانضباط داخل الملعب



صفقات الأهلي الجديدة



أشار أشرف نصار أيضًا إلى صفقات النادي خلال فترة الانتقالات، حيث أكد أن انتقال اللاعب عمرو الجزار إلى الأهلي تم بمقابل مادي جيد لصالح ناديه السابق، ما يعكس حرص الأهلي على الصفقات التي تخدم الفريق والجانب المالي.

كما تحدث نصار عن استعارة اللاعب أحمد رضا، واصفًا إياه بأنها صفقة ممتازة للفريق، مشددًا على أهمية تعزيز الفريق بلاعبين قادرين على تقديم مستوى مميز خلال الموسم.

التزام اللاعبين بالقيم الرياضية

أكد نصار على أهمية التزام اللاعبين بالقيم الرياضية واحترام شعارات الأندية الأخرى، مشددًا على أن النادي لن يتسامح مع أي تصرف يسيء لسمعة الأهلي أو يقلل من احترام المنافسين. العقوبات، بحسب نصار، تهدف إلى ضبط سلوك اللاعبين داخل وخارج الملعب والحفاظ على الروح الرياضية



