ترامب : تغيير النظام الإيراني بقيادة خامنئي أفضل شئ ممكن يحدث

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ان تغيير النظام الإيراني بقيادة المرشد على خامنئي هو أفضل شئ ممكن يحدث.

جاء ذلك في تصريحات ترامب لمجموعة من الصحفيين فجر اليوم السبت .

وقال ترامب للصحفيين: "إذا قدموا لنا العرض المناسب، فلن نفعل ذلك - لكن كما تعلمون، تاريخيا، لم يفعلوا ذلك. سأقول إنهم يريدون التحدث - لكن حتى الآن، يكثرون الكلام ولا يفعلون شيئا".

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا : "منذ 47 عاما، وهم يتحدثون ويتحدثون ويتحدثون. في الأثناء، فقدنا الكثير من الأرواح".

جاء ذلك بالتزامن مع تصريح نقلته وكالة "رويترز" عن مسؤولين في الإدارة قالا إن الجيش الأمريكي يستعد لاحتمال تنفيذ عمليات متواصلة تستمر أسابيع ضد إيران إذا لزم الأمر.

