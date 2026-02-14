قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد صالح: معتمد جمال يجيد توظيف لاعبي الزمالك بشكل جيد
المكسيك: فتح جسر جوي مع كوبا لتوصيل المساعدات الإنسانية
تامر عبدالمنعم يعلن تفاصيل خيمة البيت الفني للفنون الشعبية الرمضانية
نزار شقرون: فوزي بجائزة نجيب محفوظ وسام واعتراف بحواري مع الأدب العربي
ساعة الحسم تقترب.. الجيش الأمريكي يستعد لتنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران
أبو العلا: رابطة الأندية تصدر صورة محبطة في الدوري المصري
حسام المندوه: أعضاء بمجلس الزمالك فكروا في الاستقالة.. ونحتاج 4 سنوات للتعافي
نقابة المهن التمثيلية تنعي وفاة والدة عبير فاروق بعد أزمة صحية
ستارمر يدعو أوروبا إلى الحد من اعتمادها الدفاعي الدائم على أمريكا
سعر أقل دولار اليوم السبت 14-2-2026
الإفتاء توضح المسافة التي تُبيح الإفطار في السفر خلال شهر رمضان
ماذا يحدث لجسمك عند منع السكر 7 أيام؟.. تحسن البشرة والنوم الأبرز

أسماء عبد الحفيظ

يُعد السكر من أكثر المكونات انتشارًا في نظامنا الغذائي اليومي، فهو موجود في المشروبات الغازية، الحلويات، العصائر المعلبة، وحتى في بعض الأطعمة التي نظنها صحية. 

ورغم طعمه اللذيذ، فإن الإفراط في تناوله يرتبط بزيادة الوزن، اضطرابات الهرمونات، ومشكلات القلب. لكن ماذا لو قررتِ التوقف عن السكر لمدة 7 أيام فقط؟ النتائج قد تدهشك فعلًا.

في هذا المقال نكشف ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن السكر لمدة أسبوع، ولماذا ينصح الخبراء بتقليل استهلاكه تدريجيًا، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

اليوم الأول والثاني: صداع ورغبة شديدة في الحلويات

عند التوقف المفاجئ عن تناول السكر، قد تشعرين ببعض الأعراض المزعجة مثل الصداع، التوتر، أو الرغبة الشديدة في تناول الحلويات. السبب أن السكر يحفز إفراز الدوبامين في المخ، وهو هرمون السعادة، مما يجعل الجسم يعتاد عليه بسرعة.

هذا الشعور يشبه أعراض الانسحاب الخفيفة، لكنه مؤقت ويبدأ في التحسن خلال أيام قليلة.

اليوم الثالث والرابع: استقرار مستوى الطاقة

بعد تخطي المرحلة الأولى، يبدأ الجسم في الاعتماد على مصادر طاقة أكثر استقرارًا مثل الكربوهيدرات المعقدة والبروتين. ستلاحظين انخفاض الشعور بالخمول بعد الأكل، وتراجع نوبات الجوع المفاجئ.

كما يبدأ مستوى السكر في الدم في الانتظام، ما يقلل من تقلبات المزاج والعصبية المفاجئة.

اليوم الخامس: تحسن ملحوظ في البشرة

من أبرز فوائد التوقف عن السكر لمدة 7 أيام تحسن مظهر البشرة. فالسكر الزائد يسبب ما يُعرف بعملية "الجلَكَة"، التي تؤدي إلى تكسير الكولاجين وتسريع ظهور التجاعيد.

مع تقليل السكر، يبدأ الالتهاب في الجسم بالانخفاض، فتبدو البشرة أكثر إشراقًا وأقل عرضة للحبوب.

اليوم السادس: تراجع الانتفاخ وتحسن الهضم

السكر الزائد يؤثر على توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء، ما يسبب الانتفاخ والغازات. بعد عدة أيام من التوقف، يبدأ الجهاز الهضمي في استعادة توازنه، ويقل الشعور بالامتلاء المزعج.

كما يساعد تقليل السكر في تقليل احتباس السوائل، ما ينعكس على شكل الجسم والوجه.

اليوم السابع: بداية فقدان الوزن وتحسن النوم

خلال أسبوع واحد فقط، قد تلاحظين انخفاضًا طفيفًا في الوزن، خاصة إذا كان نظامك السابق غنيًا بالسكريات. السبب هو تقليل السعرات الحرارية وتحسن حساسية الجسم للأنسولين.

كذلك يتحسن النوم، لأن السكر المرتفع في الدم يؤثر سلبًا على هرمونات النوم مثل الميلاتونين.

فوائد التوقف عن السكر لمدة 7 أيام

  • استقرار مستوى السكر في الدم
  • تقليل الالتهابات في الجسم
  • تحسن صحة البشرة
  • تقليل الرغبة الشديدة في الأكل
  • زيادة التركيز والوضوح الذهني

هل يجب التوقف عن السكر تمامًا؟

لا يشترط الامتناع الكامل، لكن تقليل السكر المضاف هو الهدف الأساسي. يمكن استبدال الحلويات بالفواكه الطازجة، وشرب الماء بدل العصائر المحلاة، وقراءة الملصقات الغذائية لتجنب السكريات الخفية.

ينصح الخبراء بألا تتجاوز كمية السكر المضاف 10% من إجمالي السعرات اليومية، ويفضل أن تكون أقل من ذلك.

