فاير وركس وتجربة ترفيهية استثنائية في افتتاح المرحلة الأولى من مول برميلان

شهدت مدينة الشيخ زايد أجواءً احتفالية مميزة خلال افتتاح المرحلة الأولى من مول «برميلان» التابع لمجموعة كليوباترا، حيث تخلل الحدث عروض فاير وركس مبهرة وفقرات ترفيهية متنوعة جذبت أنظار الحضور ورواد المنطقة، في انطلاقة تعكس رؤية المجموعة في تقديم تجربة تسوق وترفيه متكاملة بمعايير عالمية.



جاء الافتتاح بحضور عدد من قيادات مجموعة كليوباترا، وممثلي العلامات التجارية المشاركة بالمول، حيث تم تنظيم فقرات موسيقية وعروض فنية حية أضفت جوا احتفاليًا خاصًا على الحدث، وسط تفاعل كبير من الزوار والعائلات.

وأكد مسئولو المجموعة أن إطلاق مول «برميلان» يمثل خطوة جديدة ضمن استراتيجية التوسع في المشروعات التجارية والترفيهية بغرب القاهرة، مشيرين إلى أن المول يضم مجموعة متنوعة من المحال التجارية والمطاعم والكافيهات، بما يلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية الطبقات المجتمعية المختلفة ويوفر تجربة متكاملة للتسوق والترفيه في مكان واحد.



يأتي افتتاح المول في إطار حرص مجموعة كليوباترا على دعم النشاط التجاري والاستثماري بمنطقة الشيخ زايد، والمساهمة في تنشيط الحركة الاقتصادية وخلق مساحات حضارية حديثة تلبي تطلعات السكان، مع الالتزام بتقديم خدمات عالية الجودة ومعايير تصميم وتشغيل متطورة.