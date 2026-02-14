احتفالات وعروض موسيقية.. افتتاح فرع كارفور بمول برميلان

شهد مول برميلان أجواء احتفالية لافتة تزامناً مع افتتاح فرع كارفور الجديد، حيث حرصت إدارة المول على تنظيم فعاليات خاصة عكست أهمية الحدث ومكانته لدى الزوار ورواد المول.



وتضمنت مظاهر الاحتفال، عروضا موسيقية حية قدمتها فرقة موسيقية، أضفت أجواء من البهجة والحيوية داخل أروقة المول، وتفاعل معها الجمهور بشكل واسع، ما ساهم في خلق تجربة افتتاح استثنائية جمعت بين التسوق والترفيه في آن واحد.



وجاء تنظيم هذه الفعاليات في إطار حرص إدارة المول على تقديم تجربة مختلفة للزوار، وتحويل الافتتاح إلى مناسبة اجتماعية وترفيهية تعكس هوية المول كمركز متكامل يجمع بين الخدمات التجارية والأنشطة الترفيهية.



ولاقت الفعاليات استحسان الحضور الذين أشادوا بحسن التنظيم وتنوع الفقرات الفنية، مؤكدين أن الأجواء الاحتفالية أسهمت في تعزيز متعة التسوق ومنحت الحدث طابعاً مميزاً يعكس التطور الذي يشهده مول برميلان في استضافة الفعاليات الكبرى.

ويأتي هذا الاحتفال ضمن استراتيجية المول لتعزيز التواصل مع الجمهور وتقديم تجارب مبتكرة تواكب تطلعات الزوار، وتؤكد مكانته كوجهة رئيسية للتسوق والترفيه في المنطقة.

وكانت سلسلة أفرع كارفور افتتحت فرع لها فى مول برميلان اليوم، وحرص استقبال العملاء للشراء من داخل الفرع الذى لقى اهتمام كبيرة من قبل إدارة مول برميلان.