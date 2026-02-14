ديمقراطي أمريكي: ترامب يتجاهل القانون الدولي ويوفر مظلة سياسية لنتنياهو

قال روبرت باتيلو، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إن أي مراقب دولي يلاحظ أن الرئيس دونالد ترامب يحاول موازنة الموقف داخل إدارته، لكنه في الوقت نفسه لا يُظهر احترامًا للقانون الدولي، مشيرًا إلى تصريحات سابقة لترامب ونائبه جاي دي فانس اعتبرا فيها أن القانون الدولي لا يمثل مرجعية ملزمة، وهو ما يعكس نهجًا واضحًا تجاه المؤسسات الدولية.

احتياجات المجتمع الفلسطيني

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا التوجه يدفع الإدارة الأمريكية إلى تبني رؤية تعتبر إسرائيل على حق، ويرحب بتقويض احتياجات المجتمع الفلسطيني، معتبرًا أن ذلك يتقاطع مع خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الممتدة على مدار خمسة عشر عامًا، والتي يرى أنها وجدت فرصة مواتية في ظل وجود حليف قوي في البيت الأبيض.

التطورات الإقليمية الأخيرة

وأوضح أن نتنياهو يعتقد أن إضعاف المجتمع الدولي، إلى جانب التطورات الإقليمية الأخيرة، يمنحه مساحة أوسع للتحرك في المنطقة دون رادع، مشيرًا إلى أن هذا السياق يجعل القيادة الإسرائيلية ترى أن الفرصة الحالية قد تكون الأخيرة لتحقيق أهدافها، في ظل غياب ضغوط دولية فعالة قادرة على كبح هذه السياسات.