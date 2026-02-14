قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وسط ظروف غامضة.. العثور على جوال بداخله أجنة صغار في المنيا
سويسرا: جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف بوساطة عمانية
باحث: قرارات الكابينت الإسرائيلي تنهي عمليًا مسار حل الدولتين
هل توجد إجازات في رمضان؟.. قائمة العطلات الرسمية 2026 كاملة
ديمقراطي أمريكي: ترامب يتجاهل القانون الدولي ويوفر مظلة سياسية لنتنياهو
إنقاذ 13 مليون جنيه من الغرق في انقلاب سيارة نقل أموال بترعة في البحيرة
30 دقيقة.. تعادل سلبي بين الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية| صور
القانون حسم الأمر.. هل يجوز إخلاء شقق الإيجار القديم قبل 7 سنوات؟
رئيس وزراء المجر يرد على زيلينسكي: أوكرانيا لن تنضم للاتحاد الأوروبي
وزير الخارجية: التعاون والتكامل بشأن نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة
تأهل الهلال السوداني وصن دوانز الجنوب إفريقي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
الإسكان الاجتماعي يضع قواعد حاسمة لحماية حقوق مستحقي الدعم بالقانون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

ديمقراطي أمريكي: ترامب يتجاهل القانون الدولي ويوفر مظلة سياسية لنتنياهو

محمد البدوي

قال روبرت باتيلو، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إن أي مراقب دولي يلاحظ أن الرئيس دونالد ترامب يحاول موازنة الموقف داخل إدارته، لكنه في الوقت نفسه لا يُظهر احترامًا للقانون الدولي، مشيرًا إلى تصريحات سابقة لترامب ونائبه جاي دي فانس اعتبرا فيها أن القانون الدولي لا يمثل مرجعية ملزمة، وهو ما يعكس نهجًا واضحًا تجاه المؤسسات الدولية.

 احتياجات المجتمع الفلسطيني

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا التوجه يدفع الإدارة الأمريكية إلى تبني رؤية تعتبر إسرائيل على حق، ويرحب بتقويض احتياجات المجتمع الفلسطيني، معتبرًا أن ذلك يتقاطع مع خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الممتدة على مدار خمسة عشر عامًا، والتي يرى أنها وجدت فرصة مواتية في ظل وجود حليف قوي في البيت الأبيض.

التطورات الإقليمية الأخيرة

وأوضح أن نتنياهو يعتقد أن إضعاف المجتمع الدولي، إلى جانب التطورات الإقليمية الأخيرة، يمنحه مساحة أوسع للتحرك في المنطقة دون رادع، مشيرًا إلى أن هذا السياق يجعل القيادة الإسرائيلية ترى أن الفرصة الحالية قد تكون الأخيرة لتحقيق أهدافها، في ظل غياب ضغوط دولية فعالة قادرة على كبح هذه السياسات.

