توقعات هوجربيتس في محلها!.. زلــ.زال قوي يضرب هذه الدولة
صنداونز يحسم بطاقة العبور ويسقط مولودية الجزائر بثنائية في ختام مجموعات أبطال أفريقيا
سعر الدولار مساء اليوم 14-2-2026.. استقرار مستمر
بالقوة الضاربة.. تشكيل الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
الهلال يحسم التأهل والصدارة بالفوز على سانت إيلوا لوبوبو في دوري أبطال أفريقيا
مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل
مواعيد الصلاة في رمضان 2026 وإمساكية الإفطار والسحور
انقسامات حادة .. المفوضية الأوروبية: إنفاق أوروبا الدفاعي ارتفع 80% خلال 2025
بعد العاصفة الترابية والأجواء الحارة.. اعرف درجة الحرارة أول يوم رمضان
لجنة التجمع في الشرقية تتحدي رئيس الحزب : قراراتك والعدم سواء.. مستند
17 فبراير قرعة ربع نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية الأفريقية
مدرب باريس سان جيرمان: ثلاثية رين هزت ثقتنا
أخبار العالم

روبيو: ترامب منفتح على لقاء خامنئي.. والرئيس لا يرى الحوار تنازلا

فرناس حفظي

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الرئيس دونالد ترامب مستعد للقاء أي طرف، بما في ذلك المرشد الإيراني علي خامنئي، في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.

وأوضح روبيو، في مقابلة مع بلومبرغ، أن ترامب سيوافق على اللقاء إذا أعلن خامنئي رغبته بذلك، مؤكدًا أن الرئيس الأميركي لا يعتبر مجرد الاجتماع تنازلًا، بل يراه وسيلة لحل الأزمات الدولية، حتى في حال وجود خلافات عميقة.


وأشار إلى أن ترامب سبق أن التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ، ويعتزم زيارة بكين مجددا، في إطار نهجه القائم على الانخراط المباشر.


وتأتي هذه التصريحات قبيل جولة ثانية مرتقبة من المحادثات الأميركية الإيرانية في جنيف، الثلاثاء، بعد جولة أولى عُقدت في سلطنة عمان، ومن المقرر أن يضم الوفد الأميركي المبعوث ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، فيما يرأس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، مع توقع حضور وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي بصفته وسيطًا.


ورغم تأكيد ترامب تفضيله المسار الدبلوماسي للتوصل إلى اتفاق مع إيران، فإنه أمر في الوقت ذاته بتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، بما في ذلك إرسال مجموعة حاملة طائرات ثانية، محذرًا من اتخاذ "إجراءات صارمة للغاية" في حال فشل المفاوضات.

