روبيو: ترامب منفتح على لقاء خامنئي.. والرئيس لا يرى الحوار تنازلا

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الرئيس دونالد ترامب مستعد للقاء أي طرف، بما في ذلك المرشد الإيراني علي خامنئي، في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.

وأوضح روبيو، في مقابلة مع بلومبرغ، أن ترامب سيوافق على اللقاء إذا أعلن خامنئي رغبته بذلك، مؤكدًا أن الرئيس الأميركي لا يعتبر مجرد الاجتماع تنازلًا، بل يراه وسيلة لحل الأزمات الدولية، حتى في حال وجود خلافات عميقة.



وأشار إلى أن ترامب سبق أن التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ، ويعتزم زيارة بكين مجددا، في إطار نهجه القائم على الانخراط المباشر.



وتأتي هذه التصريحات قبيل جولة ثانية مرتقبة من المحادثات الأميركية الإيرانية في جنيف، الثلاثاء، بعد جولة أولى عُقدت في سلطنة عمان، ومن المقرر أن يضم الوفد الأميركي المبعوث ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، فيما يرأس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، مع توقع حضور وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي بصفته وسيطًا.



ورغم تأكيد ترامب تفضيله المسار الدبلوماسي للتوصل إلى اتفاق مع إيران، فإنه أمر في الوقت ذاته بتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، بما في ذلك إرسال مجموعة حاملة طائرات ثانية، محذرًا من اتخاذ "إجراءات صارمة للغاية" في حال فشل المفاوضات.