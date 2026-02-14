توافق مصري - بورندي على تعزيز السلم والأمن والتنمية في القارة الأفريقية

بحث د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم مع إدوارد بيزيمانا وزير الخارجية والتكامل الإقليمي والتعاون من أجل التنمية البوروندي على هامش قمة الاتحاد الأفريقي سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب وزير الخارجية عن التطلع لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين، في ضوء ما يجمعهما من علاقات تاريخية، مشدداً على دعم مصر لبوروندي خلال فترة رئاستها للاتحاد الأفريقي العام الجاري.

وأكد الوزير أهمية التعاون والتكامل في نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، مبرزا اهمية التمسك بروح التوافق والأخوة بمبادرة حوض النيل ورفض الإجراءات الأحادية، ومثمنا دور الرئاسة البوروندية الحالية للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل NBI, ومرحباً بالخطوات المتخذة في العملية التشاورية لاستعادة الشمولية وفقا للقانون الدولي للحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل.

وتبادل الوزيران الآراء حول سبل تعزيز السلم والأمن والتنمية بالقارة الأفريقية لاسيما منطقة البحيرات العظمى، و أكد وزير الخارجية أهمية ربط تحقيق السلام واستعادة الاستقرار بتحقيق التنمية وضمان استدامتها في إطار مقاربة شاملة، واستعداد مصر للتعاون مع كافة الأطراف في منطقة شرق الكونجو للمساهمة في إجراءات بناء الثقة التي قد تسهم في التوصل لتهدئة حقيقية بين الطرفين.