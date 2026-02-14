اتحاد العمال: توجيه الرئيس السيسي بحزمة حماية اجتماعية يخفف الأعباء عن ملايين الأسر

أشاد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالحزمة الاجتماعية التي وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنها تعكس انحيازًا واضحًا من القيادة السياسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وحرصًا على تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية.

وأكد البدوي- في تصريحات له اليوم السبت- أن توجيه الرئيس السيسي بصرف الدعم النقدي قبل شهر رمضان، وصرف المرتبات مبكرًا؛ يحمل بُعدًا اجتماعيًا وإنسانيًا مهمًا، ويسهم في تخفيف الأعباء عن ملايين الأسر، في ظل زيادة المتطلبات المعيشية خلال الشهر الفضيل.

وقال إن تحسين الأجور والحوافز يمثل رسالة طمأنة حقيقية لملايين الموظفين والعمال، ويؤكد أن الدولة تضع تحسين مستوى المعيشة ضمن أولوياتها، موضحًا أن رفع الدخول لا يُعد مجرد زيادة مالية، بل استثمارًا مباشرًا في العنصر البشري، إذ يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ورفع كفاءة الأداء داخل مؤسسات الدولة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات العامة.

وعن التسهيلات والإصلاحات الضريبية والجمركية، أشار البدوي إلى أن تطوير وتبسيط المنظومة الضريبية، وتعديل بعض التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار؛ يعكس رؤية اقتصادية متكاملة تستهدف زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، وهو ما يدعم استدامة أي زيادات في الدخول.

كما أكد أهمية استمرار الجهود لخفض معدلات المديونية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، بالتوازي مع الحفاظ على البعد الاجتماعي في السياسات الاقتصادية، مشددًا على ضرورة تكامل زيادة الدخول مع ضبط الأسواق والرقابة على الأسعار، حتى يشعر المواطن بالأثر الحقيقي لهذه الإجراءات.

وأضاف نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، أن الاتحاد يدعم كل خطوة من شأنها رفع مستوى معيشة العامل المصري وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، مؤكدًا أن «الاستثمار في الإنسان هو الأساس لبناء اقتصاد قوي وقادر على مواجهة التحديات».