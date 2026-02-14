رياض الأطفال سنة واحدة.. مقترح بمد سنوات التعليم الإلزامي إلى 13 عاما

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن وزير التربية والتعليم عرض أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مقترحًا قيد الدراسة يتعلق بمد سنوات التعليم الإلزامي من 12 إلى 13 سنة، بحيث تتضمن المنظومة سنة دراسية واحدة لمرحلة رياض الأطفال ضمن التعليم الإلزامي.

وأوضح شادي زلطة، خلال مداخلة ببرنامج «الساعة 6» على قناة الحياة، أن الوزارة لا تُعد حاليًا مشروعًا نهائيًا، بل ما زالت في مرحلة الدراسة المستفيضة للفكرة، تمهيدًا لعرض نتائجها ومناقشتها بشكل موسع داخل البرلمان حال الانتهاء منها.

وأشار شادي زلطة المتحدث باسم الوزارة إلى أن الدراسة المرتقبة ستخضع لإشراف ومشاركة أطراف متعددة، لضمان تقييم شامل للجوانب التربوية والتعليمية والمالية المرتبطة بالمقترح، مؤكدًا أن الأمر لا يزال في نطاق البحث والتحليل دون اتخاذ قرار تنفيذي.

وشدد شادي زلطة، على أن الوزارة حريصة على تطوير المنظومة التعليمية بشكل تدريجي ومدروس، بما يحقق مصلحة الطلاب ويراعي الإمكانات المتاحة.

وأوضح شادي زلطة أن نسب الحضور داخل المدارس ارتفعت لتصل إلى نحو 90%، مع وجود عملية تعليمية فعلية داخل الفصول، مؤكدًا استمرار العمل على الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للطلاب.