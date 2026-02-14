وزيرا خارجية العراق وإيران يؤكدان أهمية استمرار الحوار لتعزيز الاستقرار الإقليمي

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي، اليوم السبت، على أهمية مواصلة الحوار بين البلدين لتحقيق نتائج تدعم الاستقرار في المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن النقاش تناول ملفات ثنائية وإقليمية تهدف إلى تعزيز التنسيق وتخفيف التوترات، بما يساهم في إيجاد بيئة آمنة ومستقرة للجوار الإقليمي.

يأتي هذا الاتصال في وقت تشهد فيه المنطقة سلسلة من الملفات الساخنة، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني والمواقف الإقليمية المتباينة، في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تفاهمات مشتركة بين الدول المعنية.